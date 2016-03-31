Очереди на западной границе Украины растут: сегодня на КПП стоят 1240 машин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, на украинско-польской границе в пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области образовалась очередь из 250 автомобилей.

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Во Львовской области зафиксировано в очереди в пунктах пропуска "Рава-Русская" (200 автомобилей), "Угринов" (200 автомобилей), "Грушев" (50 автомобилей), "Краковец" (150 автомобилей), "Шегини" (300 легковых автомобилей).

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" Закарпатской области в очереди стоят 40 автомобилей.

На украинско-румынской границе, в пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области в очереди насчитывается 50 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в пунктах пропуска на западной границе Украины по состоянию на 8.00 22 марта в очередях стояло 680 автомобилей, 23 марта - 740 автомобилей, 24 марта - 775, 29 марта - 850 автомобилей. 30 марта – 1100 автомобилей.