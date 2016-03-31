В оккупированном Крыму не выдают автономера украинцам, которые отказались от российского гражданства

Об этом рассказал представитель Крымской правозащитной группы Ирина Седова, передает "Крым.Реалии".

«Их дискриминируют сразу уже по признаку гражданства. Их сразу лишили прописки, их сразу лишили регистрации. Заставляли брать вид на жительство. Теперь им не выдают никаких российских номеров, потому что они граждане Украины», – сказала она.

Правозащитница советует крымчанам в таких случаях требовать письменный отказ. Возможно, по ее словам, такой «документ» поможет избавиться от штрафов.

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«Пусть они дают письменно эту бумагу. Когда они дадут письменно, то, возможно, при остановке ГАИшниками человека с украинскими номерами, имеющего вид на жительство, и имеющего отказ в том, что ему не дали номер, возможно, что ему удастся избежать штрафов», – отметила Седова.

Представитель общественной организации «Дорожный контроль Севастополя» Максим Мишин советует гражданам без российского гражданства зарегистрировать автомобиль как иностранный.

«Им необходимо либо оформиться в таможне, либо выехать за территорию Крыма и снова въехать, для того, чтобы у вас была отметка, что вы пересекли «границу», – отметил он.

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Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в аннексированном Крыму начнут штрафовать водителей за езду на автомобилях с украинскими номерами. Штраф, согласно кодексу об административных правонарушениях, будет составлять 500 рублей (6,8 доллара). Однако при последующем нарушении могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Ранее в крымском ГИБДД сообщали, что с номерами украинского образца в оккупированном Крыму продолжают ездить порядка 25% автомобилей.

Для замены госзнаков водителям разрешили не сдавать заново экзамены на знание российских правил дорожного движения, а прийти в ГИБДД с паспортом, документами на машину и номерным знаком и получить новый.

В январе крымские водители оспорили в суде необходимость замены украинских номеров, однако 17 февраля Верховный суд России отклонил жалобу, пославшись на закон о безопасности дорожного движения, который обязывает автомобилистов проходить обязательную регистрацию в ГИБДД России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".