"Укравтодор" ищет инвесторов для строительства столичной кольцевой дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") ищет партнеров и инвесторов для реализации замороженного проекта строительства городской кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе госагентства.

"31 марта - 1 апреля представители рабочей группы «Укравтодора» посетят Второй Всемирный конгресс инновационных кластеров, который пройдет в городе Домброва-Гурнича в Польше. Главная цель визита - поиск будущих партнеров и инвесторов для реализации строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева (БКАД)", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, представитель вышеупомянутой рабочей группы "Укравтодора" Владимир Рудой намерен представить на мероприятии инновационный проект "БКАД - толчок для создания транспортно-логистического кластера Киевской области".

"Сегодня европейским инвесторам неинтересно вкладывать средства в строительство только одной дороги. Инвестиционно популярными являются те проекты, которые сочетают в себе много возможностей. В нашем случае это проект инфраструктурной привлекательности региона - строительство БКАД для объединения существующих международных и национальных транспортных коридоров с железнодорожным, водным и авиационным транспортом, создание вблизи БКАД технопарков, машиностроительных заводов, строительство новых промышленных предприятий в Киевской области", - цитирует Рудого пресс-служба.

По его словам, строительство кольцевой дороги вокруг Киева позволит создать более 15 тысяч новых рабочих мест.

В пресс-службе сообщили, что в мероприятии примут участие ведущие топ-менеджеры, представители бизнеса и научного сообщества из разных стран, представители органов государственной власти, а также известные эксперты в области кластеризации. Всего конгресс посетят более 200 кластеров со всех континентов, более 100 участников из разных стран, более 160 экспертов со всего мира по экономике, а также представители Европейской комиссии.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года правительство Украины уполномочило Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектами провести концессионный конкурс на строительство городской кольцевой автодороги вокруг Киева от Столичного шоссе до автодороги М03 Киев-Харьков на участке Киев-Борисполь и заключить концессионный договор.

Реализация проекта должна была осуществляться на условиях концессии на строительство и эксплуатацию автодорог за счет средств частных инвесторов и госбюджета.

3 октября 2013 года правительство заключило договор о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого корпорация содействовала привлечению стратегического партнера для строительства и дальнейшей эксплуатации указанной дороги.

В ноябре 2013 года "Укравтодор" одобрил техническое задание на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства кольцевой автодороги вокруг Киева.

Однако уже в конце февраля 2015 года глава представительства IFC в Украине Елена Волошина сообщила, что проект строительства городской кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева заморожен, потому что у государства нет возможности участвовать в данном проекте. Кроме того, по ее словам, из-за нестабильной ситуации в Украине привлечь частного инвестора в страну крайне сложно.

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Справка УНИАН. Всемирный конгресс инновационных кластеров (Cluster World Congress) был создан в 2015 году в Польше. Главными целями конгресса являются налаживание международных связей, развитие диалога между государственной властью и бизнесом, предоставление участникам коммуникационной площадки для обмена техническими и практическими знаниями о кластерах, содействие реализации их инновационных идей.