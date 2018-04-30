Битва за номер. Когда абоненты обретут свободу выбора

Битва за украинский телеком-рынок между участниками тендера развернулась нешуточная. И это неудивительно, учитывая, что цена вопроса составляет несколько десятков миллионов гривен. Каждая компания, принимавшая участие в торгах, пыталась предоставить лучшее техническое решение и делала все возможное для получения желаемых лавров.

Поэтому в условиях столь ожесточенной борьбы за оглашением компании-победителя последовал ряд судебных разбирательств. В частности, небольшая киевская компания «Эс Ай Центр», оскорбленная тем, что организатор тендера не допустил ее предложение к оценке, пожаловалась в Антимонопольный комитет. Уже тогда стало очевидно, что ожидаемое внедрение услуги откладывается на неопределенный срок.

«Мы понимаем, что начинаем жить в правовом государстве. Для нас это - некая маленькая победа, потому что в любом случае тендер не закончен отклонением нашего предложения и выбором решения в два раза дороже. А сейчас, насколько мы понимаем, будет пересмотр всех предложений, включая наше», - отметил собственник «Эс Ай Центра» Дмитрий Зарахович, комментируя вердикт, вынесенный коллегией АМКУ спустя почти 2 месяца после поступления жалобы.

Решение о признании результатов тендера недействительными далось АМКУ непросто. Коллегия комитета заседала более 6 часов, по несколько раз выслушивая все стороны конфликта. К слову, вопрос должен был быть решен еще 4 марта. Однако в результате не менее утомительного заседания комитет так и не смог определиться, поскольку вопрос перешел в техническую плоскость. Поэтому, сославшись на необходимость более детального изучения недостающей документации, АМКУ перенес заседание на две недели. Тогда-то и было принято судьбоносное для «Эс Ай Центра» решение.

Многострадальный тендер

Появления услуги MNP украинские абоненты ждут как манну небесную. Ждут с 2010 года. Не желая менять номер телефона, абоненты нередко переплачивают за сотовую связь и пользуются неудобными тарифными планами. Но с появлением MNP украинцы смогут спокойно переходить из одной сети в другую, не меняя при этом свой мобильный номер. Кроме того, внедрение услуги, освобождающей отечественных абонентов из «мобильного рабства», повысит конкуренцию между операторами мобильной сети, и будет способствовать реальному снижению стоимости тарифов.

О начале ожидаемой процедуры госзакупки Госцентр радиочастот объявил еще в сентябре. С тех пор прошло полгода, однако Украине так и не удалось приблизиться к моменту запуска услуги ни на шаг.

Сам же тендер, подобно заседанию АМКУ, проходил в два этапа. Сначала в торгах приняли участие 4 компании. Определившись со своими возможности, они сформировали ценовые предложения в диапазоне от 17,7 млн грн от компании «Технический центр интернет» (ТЦИ) до 67 млн грн – от «Диалинк». Разница в 50 млн грн была кричащей. Однако выбрать победителя так и не удалось. 5 ноября УГЦР заявил, что ни один из участников не подал полного пакета документов, предусмотренного украинским законодательством, и объявил о повторном проведении тендера.

Уже на первом этапе не обошлось без судебного вмешательства. «ТЦИ» была возмущена тем, что Госцентр отбросил ее выгодное предложение, и пожаловалась на госпредприятие в АМКУ и Хозяйственный суд Киева. Между тем, в повторных торгах компания брать участие не стала, что послужило основной причиной отказа судебных инстанций в удовлетворении исков.

Во время повторного проведения торгов Госцентр несколько пересмотрел условия тендера, изменив методику оценки предложений, и внес значительные корректировки в требования по технической поддержке. В этот раз в списке участников появились новые компании, а также значительно выросли ценовые предложения. Так, самую маленькую цену в размере 26,9 млн грн установила компания Huawei (поставщиком техрешения для нее выступила хорошо известная «ТЦИ»), а самую высокую стоимость 89,3 млн грн - «Украинские специальные системы».

УГЦР провел оценку всех предложений и 25 января вручил венец победителя компании «Диалинк» (71,8 млн грн). Подобный выбор вызвал волну негодования со стороны других участников тендера, чьи предложения были отклонены. Особенно решение возмутило молодую киевскую компанию «Эс Ай Центр» (39,6 млн грн).

«Компания инициирует обращение в соответствующие европейские инстанции. Также будет подано заявление в Антимонопольный комитет Украины с целью пересмотра решения УГЦР о снятии предложения SI Center («Эс Ай Центра» - УНИАН) с торгов и пересчета результатов», - негодовала пресс-служба компании.

Как позже объяснял свою позицию УГЦР, госпредприятие сняло предложение компании с конкурса, поскольку она нарушила тендерные условия. В своем ценовом предложении «Эс Ай Центр» указала уровень технической помощи, необходимой для реализации услуги, равный нулю, в то время как на самом деле он был заложен в стоимости системы. Согласно тендерной документации, сводить эти данные в один показатель было запрещено. «Мы догадываемся, что они сделали это для того, чтобы получить преимущество в 25 баллов, которое является критическим и может сделать их победителями конкурса», - сказал глава комитета конкурсных торгов УГЦР Вадим Гулько.

Кроме того, Госцентр отметил убыточность и недостаточную финансовую способность «Эс Ай Центра», а также ряд технических нюансов. Так, по состоянию на сентябрь 2015 года, компания «Диалинк» получила 631,3 тыс. грн чистой прибыли, в то время как «Эс Ай Центр» - 361,7 тыс. грн чистого убытка.

В то же время, руководство компании «Эс Ай Центр» заявляло, что объединение показателей технической помощи и стоимости системы в одно целое является общепринятой мировой практикой, а поэтому не может стать причиной для отклонения предложения. Что касается финансовых результатов, то «Эс Ай Центр» пояснял, что компания создана совсем недавно и входит в состав крупной холдинговой и управляющей компании - Softinvest Holding, финансовая способность которой не должна вызывать сомнений.

Спор между УГЦР и «Эс Ай Центром» не может разрешиться до сих пор. Очередную волну беспокойства на украинском телеком-рынке вызвало недавнее решение Хозяйственного суда Киева окончательно отказать компании «Технический центр интернет» в обжаловании результатов торгов. «Процедура закупки услуги проведена Украинским государственным центром радиочастот с соблюдением требований Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», а документация конкурсных торгов не содержит дискриминационных условий», - говорится в постановлении суда.

Абсурдность сложившейся ситуации заключается в том, что даже украинские госорганы и судебные инстанции – АМКУ и Хозяйственный суд – при рассмотрении однотипных дел так и не могут прийти к единому мнению.

Между тем, помимо компаний «Технический центр интернет» и «Эс Ай Центр» жалобу в АМКУ направлял еще один участник тендера – польская компания «Т4В». Однако коллегия комитета оставила это обращение без рассмотрения, поскольку «Т4В» обратилась в АМКУ спустя почти три недели с момента объявления победителя тендера, тем самым нарушив сроки подачи обжалования.

Загадочный победитель

На украинском телеком-рынке на правах анонимности нередко можно услышать мнения о том, что условия MNP-тендера были выписаны под конкретного победителя – компанию «Диалинк». В Украине эта практика является очень распространенной. Суть ее заключается в том, что организация, ответственная за проведение торгов, выписывает техническое задание и выдвигает условия под заранее определенного участника. При этом его конкуренты в силу технических или структурных особенностей выполнить поставленные требования не могут, а поэтому автоматически вылетают из конкурса.

Несмотря на то, что УГЦР организовал торги таким образом, что процедура госзакупки выглядела предельно честно и прозрачно, а момент определения победителя транслировался в режиме реального времени в YouTube, журналистам удалось выяснить множество интересных подробностей о компании-победителе.

Как сообщали журналисты сайта «Наші гроші», одним из учредителей фирмы «Диалинк», вероятно, является Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции «Солидарность» и экс-начальник охраны Петра Порошенко. Оказывается, в конце 2014 тогда, будучи еще депутатом Киевсовета, Ильин получил авторские права на ряд статей технического характера об автоматизированных рабочих местах и защите информации. Его соавторами оказались жена председателя Государственной миграционной службы Сергея Радутного, назначенного на должность в марте 2014 года, - Лариса Ямчукова, а также Татьяна Нечипорук. Впоследствии Ильин и Ямчукова вышли из состава учредителей «Диалинка». Журналистам удалось проследить эти неоднозначные связи в официальном бюллетене Госслужбы интеллектуальной собственности. Кроме того, в результате проведенного расследования возник ряд вопросов по поводу месторасположения компании и компетенции ее сотрудников.

Техническая сторона предложения победителя также наталкивает на ряд вопросов. «Диалинк» намерен был поставить на украинский рынок программу литовской компании, поставщика телекоммуникационных и IT-услуг - Mediafon. Однако, как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-служба «Эс Ай Центра», у компании Mediafon есть темные пятна в репутации - некоторые заказчики негативно отзывались об использовании их системы. «Насколько нам известно, у Mediafon в некоторых странах есть прецеденты, когда заказчик судится с исполнителем из-за невыполнения обязательств», - отмечает пресс-служба «Эс Ай Центра».

Кроме того, предложение «Диалинка», по мнению руководства компании «Эс Ай Центр», завышено вдвое. Как сообщил собственник «Эс Ай Центра» Дмитрий Зарахович, стоимость платформы MNP не может превышать 17 млн грн, а поэтому обоснованность ценового предложения «Диалинка» в размере 71,8 млн грн вызвала у него ряд сомнений. С целью прояснения ситуации Зарахович заявил о готовности предъявить любую необходимую документацию в качестве доказательства конкурентоспособности предложения «Эс Ай Центра» и попросил компанию-конкурента сделать то же самое. Однако ответа от «Диалинка» так и не последовало.

А был ли выход

С момента оглашения победителя тендера MNP украинский рынок телекоммуникаций разделился на два лагеря: НКРСИ, телеком-ассоциации, крупнейшие мобильные операторы – с одной стороны, представители бизнеса вместе с подавляющим большинством общественности – с другой. А посередине – украинские пользователи, которые не смогут воспользоваться услугой MNP еще, в лучшем случае, до осени 2016 года.

Согласно постановлению АМКУ, УГЦР должен провести очередную переоценку результатов тендера, допустив к ней «Эс Ай Центр». Если Госцентр «переиграет» тендер и выберет нового победителя, то процедура в тестовом режиме будет запущена не ранее осени 2016 года. А поскольку тестирование услуги занимает от 1 до 3 месяцев, то момент полномасштабного запуска услуги может и вовсе быть перенесен на начало следующего года.

«Внедрение услуги переносится на очень длительный срок, потому что, какое бы решение мы не приняли, мы возвращаемся сейчас на уровень в лучшем случае 25 декабря 2015 года, поэтому можете подсчитать, что мы возвращаемся практически на самое начало, - заявил Гулько. - К сожалению, позитивных прогнозов у нас теперь нет».

Однако, по словам Зараховича, даже если бы АМКУ отклонил жалобу истца, поддержав УГЦР, в суд с обжалованием решения комиссии обратилась бы компания «Эс Ай Центр». Таким образом, у MNP не было ни малейшего шанса появиться на украинском рынке ранее 2017 года.

На данный момент УГЦР так и не огласил своего финального решения относительно целесообразности проведения переоценки результатов тендера. Согласно последним данным пресс-службы госведомства, представители Госцента намерены объявить о своих планах в ближайшее время.

А пока УГЦР взвешивает все «за» и «против», держа драматическую паузу перед оглашением своего окончательного вердикта, весь телеком-рынок в подвешенном состоянии ожидает, какой же поворот примет дальнейшее развитие событий вокруг скандального и запутанного тендера.

Надежда Бурбела (УНИАН)