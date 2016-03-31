WOG поднял цену на дизтопливо для "Укрзализныци" выше рыночной (документ)
Практика пересмотра цен применялась «Укрзализныцей» и WOG неоднократно, а в последнее время создает почву для массовых злоупотреблений во время проведения тендеров на закупку топлива госпредприятиями.
Компания «ВОГ АЭРО ДЖЕТ», которая была признана победителем последнего тендера на поставку дизтоплива «Укрзализныци», предложив самую низкую цену, в очередной раз повысила стоимость ресурса. Таким образом, она выросла уже на 21% в сравнении с ценой, предложенной во время тендера, и превысила актуальные рыночные цены. Об этом свидетельствует письмо филиала «Центра обеспечения производства» (ЦОП) в адрес одной из железных дорог о поставке топлива, копией которой располагает OilNews.
Поставка 2 тыс. т ДТ в адрес семи получателей, утвержденная 29 марта, будет проводиться по цене 16 850 грн/т (+21% к тендерной). Она будет осуществлена со ст. Прибугская (Одесская область).
Отметим, что с учетом данной корректировки уровень цен у поставщика, который выиграл февральский тендер с предложением 13 959 грн/т, по факту уже выше, чем у подавляющего большинства других участников торгов. Более того, по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95», цена поставщики превысила рыночную. Так, 31 марта 2016 г. рыночная стоимость дизтоплива составляла 16 620 грн/т.
В свою очередь в комментарии OilNews ЦОП заявил, что корректировка цены в течение действия договора, заключенного с нефтетрейдером WOG, находится в правовой плоскости. Более того, там утверждают, что пересмотренная цена ДТ остается на 15% ниже рыночной.
Между тем необходимо отметить, что стоимость нефтепродуктов в марте действительно выросла из-за роста мировых котировок и девальвации гривны.
Практика пересмотра цен применялась «Укрзализныцей» и WOG неоднократно, а в последнее время создает почву для массовых злоупотреблений во время проведения тендеров на закупку топлива госпредприятиями. Наиболее показательный случай был отмечен осенью 2015 года, когда «Укрзализныця» и «ВОГ АЭРО ДЖЕТ» подписали допсоглашение о повышении цены уже на следующий день после подписания основного договора.
В связи с участившимися случаями подобных злоупотреблений прогрессивные участники рынка и эксперты выступают за внедрение формульного ценообразования на тендерах «Укрзализныци» и Минобороны по приобретению нефтепродуктов с привязкой к котировкам независимых котировальных агентств.