WOG поднял цену на дизтопливо для "Укрзализныци" выше рыночной (документ)

Компания «ВОГ АЭРО ДЖЕТ», которая была признана победителем последнего тендера на поставку дизтоплива «Укрзализныци», предложив самую низкую цену, в очередной раз повысила стоимость ресурса. Таким образом, она выросла уже на 21% в сравнении с ценой, предложенной во время тендера, и превысила актуальные рыночные цены. Об этом свидетельствует письмо филиала «Центра обеспечения производства» (ЦОП) в адрес одной из железных дорог о поставке топлива, копией которой располагает OilNews.

Поставка 2 тыс. т ДТ в адрес семи получателей, утвержденная 29 марта, будет проводиться по цене 16 850 грн/т (+21% к тендерной). Она будет осуществлена со ст. Прибугская (Одесская область).

Отметим, что с учетом данной корректировки уровень цен у поставщика, который выиграл февральский тендер с предложением 13 959 грн/т, по факту уже выше, чем у подавляющего большинства других участников торгов. Более того, по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95», цена поставщики превысила рыночную. Так, 31 марта 2016 г. рыночная стоимость дизтоплива составляла 16 620 грн/т.

В свою очередь в комментарии OilNews ЦОП заявил, что корректировка цены в течение действия договора, заключенного с нефтетрейдером WOG, находится в правовой плоскости. Более того, там утверждают, что пересмотренная цена ДТ остается на 15% ниже рыночной.

Между тем необходимо отметить, что стоимость нефтепродуктов в марте действительно выросла из-за роста мировых котировок и девальвации гривны.

Практика пересмотра цен применялась «Укрзализныцей» и WOG неоднократно, а в последнее время создает почву для массовых злоупотреблений во время проведения тендеров на закупку топлива госпредприятиями. Наиболее показательный случай был отмечен осенью 2015 года, когда «Укрзализныця» и «ВОГ АЭРО ДЖЕТ» подписали допсоглашение о повышении цены уже на следующий день после подписания основного договора.

В связи с участившимися случаями подобных злоупотреблений прогрессивные участники рынка и эксперты выступают за внедрение формульного ценообразования на тендерах «Укрзализныци» и Минобороны по приобретению нефтепродуктов с привязкой к котировкам независимых котировальных агентств.