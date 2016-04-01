Илон Маск представил бюджетную Tesla за $35 тысяч (фото, видео)
Первые Model 3 покупатели смогут получить до конца 2017 года.
Tesla начала принимать заказы на "бюджетный" электромобиль Model 3, стоимость которого стартует от 35 тысяч долларов. Об этом пишет The Verge.
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По словам основателя компании Илона Маска, "вы не найдете ничего лучше за эти деньги. И это одна из самых безопасных машин в мире".
В Tesla отмечают, что уже сейчас они получили 130 тысяч предзаказов – покупателю нужно сначала внести всего 1000 долларов.
LIVE on #Periscope: First ride #Model3https://t.co/w5yfiiwFuv— Tesla Motors (@TeslaMotors) April 1, 2016
На одной подзарядке базовая комплектация Model 3 сможет проехать около 346 километров, а разгоняться до 100 км/час она будет за 6 секунд.
Longest line EVER #Model3https://t.co/EafMhK3BDC— Tesla Motors (@TeslaMotors) 31 марта 2016 г.
Эти машины, как и предыдущие модели Tesla, можно будет бесплатно заряжать на станциях компании. К 2017 году, когда состоится запуск Model 3, и число должно увеличиться вдвое: до 7200 станций.
Отметим, что Model 3 является четвертой созданной Tesla машиной. В модельном ряду производителя уже есть спортивная Tesla Roadster, седан Model S и кроссовер Model X.