Польша и Россия смогли договориться о грузоперевозках

Польша и Россия по итогам переговоров в Гданьске подписали договор об обмене разрешениями на грузовые автоперевозки до конца 2016 года, рассказал РИА Новости глава российской делегации, заместитель министра транспорта Николай Асаул.

"Мы подписали протокол, обменялись количеством разрешений, которое нас полностью устраивает. Оно соответствует пропорциям, которые действовали предыдущие три года, о которых мы еще договаривались в Сочи с предыдущим замминистра, и мы абсолютно удовлетворены", — сообщил Асаул, уточнив, что каждая сторона получит по 170 тысяч разрешений, из которых по 30 тысяч выделено для третьих стран.

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По словам Асаула, обмен новыми квотами состоится после того, как вступит в силу новый приказ Минтранса России, который сейчас находится на регистрации в Минюсте. Текущие квоты продлены до момента выхода документа.

Ранее появилась информация, что грузовые перевозки между двумя странами могут быть приостановлены. Предыдущее соглашение, предусматривавшее по 20 тысяч разрешений, истекало 15 апреля.