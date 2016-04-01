Скандальный тендер по переносу номеров: Госцентр радиочастот пересмотрит результаты

Государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) пересмотрит результаты тендера по внедрению услуги переноса номера при смене оператора (MNP), как того требует решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 18 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Комитета по конкурсным торгам УГЦР Вадим Гулько в ходе заседания Комитета по конкурсным торгам по закупке услуги внедрения MNP в Украине.

"После тщательного анализа и изучения всех составляющих, которые касаются внедрения MNP, мы приняли решение удовлетворить решение АМКУ", - сказал Гулько.

В заседании принимало участие 11 членов комитета, и соответствующее решение было принято единогласно.

При этом Гулько отметил, что УГЦР по-прежнему не согласен с соответствующим решением АМКУ, и принимает решение о пересмотре результатов в стремлении максимально ускорить внедрение услуги в Украине.

"Мы действительно серьезно рассматривали возможность подачи иска, но украинцам уже сегодня нужен европейский уровень жизни и услуг. Простой потребитель вряд ли поймет, что внедрение услуги задерживается из-за того, что одно государственное учреждение судится с другим, и они не могут прийти к компромиссу", - отметил он.

В соответствии с принятым УГЦР решением, к будущей оценке будет допущена компания "Эс Ай Центр". Кроме того, поскольку АМКУ признал правомерным определение стоимости ее техрешения в ноль гривень, компания, вероятнее всего, получит дополнительных 25 баллов.

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Как сообщал УНИАН, 18 марта АМКУ признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников.

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, Госцентр объявил в сентябре 2015 года.

25 января УГЦР объявил компанию "Диалинк" победителем тендера по внедрению услуги MNP со стартовой ценой 71,8 миллиона гривень, после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

5 февраля "Эс Ай Центр" в партнерстве с европейской компанией Teletech обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой пересмотреть результаты торгов, заявляя, что ценовое предложение "Диалинка" завышено почти вдвое.

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12 января компания "Т4В", принимавшая участие в тендере по внедрению MNP с ценовым предложением 62,3 миллиона гривень, также подала жалобу в АМКУ, однако коллегия оставила без рассмотрения ее жалобу в связи с тем, что компания нарушила сроки подачи обжалования.

Как писали "Наші гроші", к фирме "Диалинк" имеет отношение Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции "Солидарность", бывший начальник охраны Петра Порошенко.