Победителя тендера на перенос мобильных номеров объявят в середине апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Комитета по конкурсным торгам УГЦР Вадим Гулько в ходе заседания Комитета по конкурсным торгам по закупке услуги внедрения MNP в Украине.

"На оценку, согласно закону, нам отводится срок в 20 рабочих дней, однако, учитывая, что мы уже проводили такую оценку и много чего знаем, я надеюсь, что мы в более короткие сроки сможем ее провести, и Украина не через месяц, а уже в середине апреля сможет услышать имя нового победителя", - сказал он.

Кроме того, Гулько отметил, что, поскольку компания "Эс Ай Центр", направившая жалобу в АМКУ о пересмотре результатов торгов, не настаивала на проведении нового тендера, УГЦР сможет сэкономить дополнительных два месяца работы.

Ранее в своем комментарии УНИАН Гулько отмечал, что, согласно закону о проведении госзакупок, договор с победителем торгов будет подписан через 10 дней после его объявления, если другие участники не оспорят результаты тендера, после чего услуга будет запущена в тестовом режиме. Работа по внедрению MNP в полномасштабном режиме, которую Госцентр планирует провести после тестирования услуги, может занять от одного до трех месяцев.

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Как сообщал УНИАН, в конце января УГЦР заявлял о намерении запустить услугу MNP в тестовом режиме в апреле, а крайним сроком ее полноценного запуска считался июнь.

18 марта АМКУ признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников.

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, Госцентр объявил в сентябре 2015 года.

25 января УГЦР объявил компанию "Диалинк" победителем тендера по внедрению услуги MNP со стартовой ценой 71,8 миллиона гривень, после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

5 февраля "Эс Ай Центр" в партнерстве с европейской компанией Teletech обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой пересмотреть результаты торгов, заявляя, что ценовое предложение "Диалинка" завышено почти вдвое.

12 января компания "Т4В", принимавшая участие в тендере по внедрению MNP с ценовым предложением 62,3 миллиона гривень, также подала жалобу в АМКУ, однако коллегия оставила без рассмотрения ее жалобу в связи с тем, что компания нарушила сроки подачи обжалования.

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Как писали "Наші гроші", к фирме "Диалинк" имеет отношение Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции "Солидарность", бывший начальник охраны Петра Порошенко.

Необходимость внедрения услуги переноса номера закреплена в Соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом.