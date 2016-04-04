"Укрзализныця" получила высокую оценку международных партнеров - Завгородний

Международные финансовые институты и руководство крупных железных дорог в Европе и Азии высоко оценили реформы и модернизацию, проведенные командой руководства "Укрзализныци".

Об этом в интервью LB.ua заявил бывший глава "Укрзализныци" Александр Завгородний.

По его словам, лучшее подтверждение того, что европейские партнеры по достоинству оценили работу его команды – то, что они стали системными партнерами ПАО "Укрзализныця".

"Оценка, которую получила моя команда, достаточно высокая. С нами сейчас сотрудничает ряд европейских железных дорог, мы реализуем общие проекты с Казахстаном, Грузией, Китаем и Ираном. Мировые финансовые институты, такие как Европейский Банк Реконструкции Развития и Европейский Инвестиционный Банк помогают нам в реализации сразу нескольких проектов. То есть раньше мы выглядели непривлекательно, а сейчас налажено системное сотрудничество, и не по одному направлению, а по целому ряду. Финансисты мирового уровня видят результат нашей работы, видят нашу перспективу в плане бизнеса и готовы вкладывать средства в модернизацию украинской железной дороги. И это сотрудничество – самая лучшая и честная оценка наших усилий. Те, кто работал с крупным западным капиталом, знают – их непросто убедить. Тут слов мало, нужны действия. Мы смогли на деле убедить их заходить в украинскую инфраструктуру", - заявил он.

Александр Завгородний подчеркнул, что модернизация всех процессов уже в 2015 году позволила сэкономить "Укрзализныце" порядка миллиарда долларов.

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"Под словом модернизация мы понимаем качественное улучшение процессов, внедрение современного подхода. Это не просто купить новые локомотивы, которые не нужно постоянно чинить. Это, кроме всего прочего, электрификация отдельных участков дороги, что позволяет снизить расходы. Модернизация полотна позволяет современным поездам ездить с большой скоростью, и люди предпочитают ехать с нами, а не на машине. Модернизация системы управления, выстраивание вертикали позволяет оптимизировать производственные и управленческие процессы. И благодаря этому по итогам 2015 года мы сэкономили порядка миллиарда гривен – просто на реформировании и модернизации структуры предприятия", - говорит Завгородний.