В "Укрпочте" раскрыли зарплату своего руководителя

Заработная плата исполняющего обязанности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» Игоря Ткачука составляет 22,9 тыс. грн в месяц, сообщила компания в ответ на запрос агентства УНИАН.

Как говорится в ответе «Укрпочты», Ткачук получает 22 931 грн, из которых должностной оклад составляет 10 665 грн. Также уточняется, что на размер зарплаты влияют результаты финансовой деятельности компании.

В компании отметили, что подобный размер оклада не является рыночным. «Руководители иностранных государственных корпораций (в частности, операторов почтовой связи) получают более высокую заработную плату по сравнению с украинскими, и не согласились бы брать на себя ответственность по управлению компанией и выполнять подобный объем работ за такую зарплату», - указано в ответе компании.

Напомним, недавно разразился скандал вокруг сведений о зарплате руководителя крупнейшей газодобывающей компании страны «Укргазвыдобування», 100% акций которой принадлежит государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины». В частности, в СМИ сообщалось, что руководитель компании Олег Прохоренко получает почти 1 млн грн в месяц, из которых 398 тыс. грн составляет оклад. Источником информации указывался Ярослав Москаленко, председатель депутатской группы «Воля народа», с которой связывают бывший менеджмент компании «Укргазвыдобування». Позже Прохоренко подтвердил сумму оклада, однако заявил, что кроме него не получал никаких доплат и премий.

Позже стали известны заработные платы некоторых других руководителей государственных компаний. В частности, руководитель госкомпании «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС в Украине, Юрий Недашковский получает 84 250 грн. Директор крупнейшего по объемам перевалки в Украине торгового порта «Южный» (Одесская обл.) Александр Лагоша зарабатывает 40 222 грн. Глава «Нафтогаза» Юрий Коболев получает 35 000 грн. Зарплата главы Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Дмитрий Бабейчук составляет 29 643 грн. Исполняющий обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Борис Приходько получает 29 331 грн. Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук зарабатывает 28 553 грн. Зарплата руководителя государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Андрея Амелина составляет 23 000 грн. А оклад на пустующей должности главы Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» составляет 14 000 грн.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Министерство инфраструктуры Украины приняло решение о проведении конкурса на замещение должности генерального директора «Укрпочты».

В министерстве отметили, что поскольку предприятие является особо важным для экономики Украины (активы более 2 млрд грн, чистый доход более 1,5 млрд грн), комиссия Мининфраструктуры должна определить от двух до пяти финалистов, кандидатуры которых будут переданы на рассмотрение комитету по назначениям Минэкономразвития, который и определит победителя конкурса.

Прием документов на конкурс был завершен 21 марта 2016 года. Всего на должность главы «Укрпочты» претендует 50 кандидатов. Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Игорь Ткачук ранее заявлял, что намерен также принять участие в данном конкурсе.

«Укрпочта» в 2015 году получила 53 млн грн прибыли – лучший результат за последние 15 лет, тогда как в 2014 году предприятие получило 4 млн грн убытков. Доходы от пересылки посылок увеличились на 56 млн грн в связи с расширением сотрудничества с компаниями из Китая, Эстонии и Казахстана. Доходы от оказания различных видов услуг выросли в 2015 году на 300 млн грн. В 2015 году «Укрпочта» уплатила 1,2 млрд грн налогов и сборов, что на 27,7 млн грн больше, чем в 2014 году.