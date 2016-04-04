На пост гендиректора "Укрзализныци" претендуют восемь иностранцев – Абромавичус

18:38, 04 апреля 2016
Транспорт/Связь
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На пост генерального директора публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" ("Укрзализныци") претендуют 31 кандидат, из них восемь иностранцев.

Абромавичус рассказал о ходе отбора глав госкомпаний / Фото УНИАН

Об этом в своем Twitter сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Министр рассказал, что сегодня в Минэкономики проводятся собеседования с кандидатами на должность главы "Укрзализныци".

Всего, по словам Абромавичуса, сейчас идет 6 конкурсов на должности руководителей крупных госкомпаний: "Укрспирт", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Центренерго", "Укрпошта" и "Электротяжмаш".

При этом глава Минэкономики прогнозирует, что работа по отбору кандидатов завершится в течение двух недель.

Отметим, министерство начало отбор на должность главы "Укрзализныци" в конце февраля 2016 года. Согласно требованиям Минэкономики, начальник железной дороги должен иметь 5-летний опыт управления крупными компаниями.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" начала хоздеятельность как акционерная компания с 1 декабря 2015 года. Новая публичная акционерная компания создана на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Предполагается, что в новую компанию будут переведены сотрудники структурных подразделений и предприятий "Укрзализныци".

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