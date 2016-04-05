В Украине с мая подорожают железнодорожные грузоперевозки

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), с 1 мая текущего года повысит тариф на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15%, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов.

"Нам пришлось провести изменения в финплане, так как не был согласован первоначальный уровень повышения тарифов. В этом году будет одноразовое повышение на 15% с 1 мая, но среднегодовое повышение составит 10%", - сказал Кравцов.

Он также сообщил, что в финплане "Укрзализныци" на этот год была сокращена программа капитального строительства и модернизации, при этом социальная программа осталась без изменений. В частности, в этом году запланировано повысить зарплату железнодорожникам дважды на 5%.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15% и с 1 июля – еще на 15%.

2 марта Кабинет министров Украины одобрил проект финансового плана "Укрзализныци" со среднегодовым повышением тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 10%, а не на 15%, как планировалось ранее.

При этом в финплане не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5% на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и увеличение доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.

Чистая прибыль компании в этом году прогнозируется в размере 96,8 млн грн. Кроме того, "Укрзализныця" планирует в 2016 году получить 74,41 млрд грн доходов, а также освоить 11,19 млрд грн капитальных инвестиций.