Как таможня помогает украинские дороги отремонтировать

Более полугода в Украине реализуется беспрецедентный для нашей страны эксперимент – половина собранных сверхплана таможенных поступлений должна оставаться в регионах и направляться на ремонт дорог. Правда, в эксперименте участвуют не все. Пилотный проект коснулся сначала Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, а в январе этого года к нему подключился Киев.

За это время на счета «счастливчиков» поступило более миллиарда гривен. К концу года на ремонт дорог будет собрано порядка 2 миллиардов. По крайней мере, на эту сумму рассчитывает руководитель департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Роман Хмиль.

Работа закипела

Участвующие в эксперименте облгосадминистрации, по данным «Укравтодора», в прошлом году использовали почти 60% полученных от таможни средств.

Лидирует Львовская область, она продемонстрировала наибольшую эффективность расходования таможенных денег - почти за 290 млн грн было отремонтировано более 40 км участка дороги Львов-Радехов-Луцк, около 15 км участка трассы Сколе-Славское и 12 км участка дороги Киев-Чоп.

Черновицкая область освоила лишь 20% средств, или более 26 млн грн, которые были направлены на ремонт автодороги Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга (на Кишинев).

Пасет задних Волынская область, которая вообще не использовала таможенные деньги на ремонт дорог, но в марте этого года процесс сдвинулся с мертвой точки.

«На автодороге госзначения Львов-Радехов–Луцк проложены первые тонны асфальтобетона. На сегодня (21 марта – УНИАН) проложено более 746 тонн асфальтобетона на площади свыше 6 тыс. квадратных метров», - сообщили в департаменте инфраструктуры и туризма Волынской облгосадминистрации.

По информации ОГА, работы ведутся на двух участках дороги, протяженность которых составляет более 15 км. В целом, планируется провести текущий средний ремонт на 60,7 км трассы.

Интересная ситуация получилась в Одесской области. По иронии судьбы, инициатор эксперимента и глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили оказался под огнем критики центральных органов исполнительной власти, в том числе Кабмина. В частности, правительство обвинило Одесскую таможню в том, что она ни копейки не направила на ремонт дорог в прошлом году - с момента старта эксперимента.

Саакашвили стразу же отреагировал в свойственной ему резкой манере и похвастался перевыполнением плана в январе, «забыв» объяснить, почему его ставленница - глава Одесской таможни Юлия Марушевская не справилась с прошлогодней задачей, которую перед ней поставила Государственная фискальная служба. Саакашвили лишь упомянул, что перед приходом Марушевской на должность руководителя таможни план поступлений резко подняли, при этом лишив таможню поступлений от энергетики.

Но факт налицо: по данным ГФС, Одесская таможня в прошлом году не справилась с планом поступлений, в связи с чем деньги на дороги не перечислила. Но уже в январе-феврале этого года любимое «детище» Саакашвили «исправилось» и аккумулировало на дороги более 92 млн грн.

Эксперимент: для избранных или для всех

Тем не менее, положительные результаты эксперимента есть и народные избранники задумались о расширении проекта по всей Украине.

Фискальная служба подержала идею. «Думаю, этот эксперимент можно было бы распространить по всей территории Украины. В январе мы перевыполнили план на 4 млрд грн, в феврале перевыполнили план на 4 млрд. Если каждый месяц направлять по 2 млрд грн на дороги, то мы будем ездить по достойным дорогам», - отметил глава ГФС Роман Насиров.

Но руководитель дорожного департамента Хмиль несколько иного мнения об эксперименте. В комментарии УНИАН он отметил, что ныне действующий подход создает несправедливое распределение средств госбюджета между областями.

«Если распространить на всю Украину, то это - хороший эксперимент, а в существующем виде - нет, дискриминационный. Но в целом, нужно принимать закон о дорожном фонде, а не экспериментировать», - сказал Хмиль.

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины, эксперт по вопросам транспорта Александр Кава против распространения этого эксперимента на все области, он выступает за создание дорожного фонда.

«Эти деньги - не просто сверхдоход. Это - деньги госбюджета, которые являются результатом работы экономики всех регионов страны. Безусловно, дороги строить нужно, но для этого лучше создать специализированный фонд и закрепить на законодательном уровне, какие дороги будут ремонтироваться, а не заниматься перераспределением», - подчеркнул эксперт.

Безусловно, реанимировать погрязшие в бесчисленных ямах украинские дороги за счет таможни невозможно. Однако, в условиях хронического недофинансирования отрасли, когда на содержание дорог из госбюджета ежегодно выделяются ничтожные крохи, таможня и местные органы власти могут отчасти помочь дорожному хозяйству.

И действительно, таможни продолжают исправно перечислять деньги на ремонт автотрасс. Чего не скажешь о местных властях. Чиновники Мининфраструктуры признают - власть на местах не охотно делится средствами с облавтодорами. Традиционно они привыкли тратить деньги на другие цели - ремонт больниц, или очередное преобразование собственного кабинета. Все это происходит, несмотря на бюджетную децентрализацию, когда на местах появилось намного больше ресурсов, которыми они могут распоряжаться самостоятельно. Так, в декабре 2015 года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что местные власти за 9 месяцев прошлого года направили «копейки» на ремонт дорог из полученных на эти цели 20 млрд грн. Видимо, им действительно нет никакого дела до автомобилистов, машины которых массово отправляются в ремонт после поездок по бесчисленным ямам.

Впрочем, народным депутатам также безразличен этот вопрос. На прошлой неделе парламентарии провалили голосование важного законопроекта, который предполагал создание дорожного фонда, который должен был пополняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну.

«Имеем 272 предателя интересов своего народа, или 60%, которых мы выбирали всего год назад, уже после Майдана, сознательно и с большими надеждами. Дальше Украину ждет деградация дорожной сети и народные бунты, перекрытие дорог», - прокомментировал ситуацию в парламенте Хмиль.​

Денег, которые аккумулировал бы этот фонд, было бы достаточно, чтобы привести дороги госзначения в надлежащее состояние.

Куда же все время уходят деньги от акциза, уплачиваемые автомобилистами за каждый литр топлива, заливаемого в бак своего авто?

Все эти годы деньги не шли целевым образом на дороги, ими «латались» другие социальные «дыры» бюджета.

Что касается проваленного законопроекта, то дело совсем не в его качестве, а в народных избранниках и некоторых министерствах.

«Не все министерства заинтересованы в создании такого фонда, в частности, Минфин, потому что Минфину хочется в ручном режиме распределять все деньги», - уверен Кава.

После того, как Рада похоронила последнюю надежду автомобилистов, нормальных дорог в ближайшем будущем украинцам не видать, как собственных ушей. Скажите спасибо народным избранникам.

Александра Данько (УНИАН)