"Укрзализныця" реструктуризировала около 60% внутреннего долга

17:05, 05 апреля 2016
Транспорт/Связь
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В компании отметили, что задержка с реструктуризацией внутреннего долга связана с преобразованием УЗ в публичное акционерное общество.

Фото УНИАН

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), достигло договоренности с кредиторами о реструктуризации около 60% внутренних долговых обязательств, еще около 40% долгов подлежат реструктуризации, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов.

"У нас достаточно много вопросов по реструктуризации внутреннего долга. Нам удалось эффективно провести внешнюю реструктуризацию, и мы завершили ее на самых приемлемых условиях из всех госпредприятий. Нам теперь необходимо завершить реструктуризацию внутреннего долга, осталось около 40% суммы", - сказал Кравцов.

Он пояснил, что задержка с реструктуризацией внутреннего долга связана с преобразованием "Укрзализныци" в публичное акционерное общество, и из-за формальной юридической процедуры необходимо снова получать согласования компетентных органов. 

Кроме того, присутствующий на встрече с журналистами финансовый директор "Укрзализныци" Александр Бужор сообщил о планах по уменьшению доли валютной составляющей в общем объеме долгов. 

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Как сообщал УНИАН, 12 мая 2015 года «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта и о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн. Из них, по словам руководства «Укрзализныци», внутренний долг перед частными кредиторами составил около 22 млрд грн.

Внутренний долг компания планировала реструктуризировать до конца 2015 года.

9 декабря "Укрзализныця" сообщила о согласовании с Комитетом кредиторов условий реструктуризации облигаций на сумму 500 млн долл. В частности, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

17 февраля этого года держатели облигаций "Укрзализныци" на сумму 500 млн долл. одобрили реструктуризацию ее ценных бумаг.

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