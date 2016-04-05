"Укртелеком" снизил стоимость звонков на мобильные номера в 4 раза

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» снизил для абонентов фиксированной связи стоимость звонков на мобильные номера в 4 раза - до 29 коп. за минуту разговора, сообщила пресс-служба компании.

«Для абонентов, обслуживающихся в тарифном плане «Домашний Безлимитный», с 10 марта 2016 года стоимость минуты звонка на номера мобильных операторов составляет всего 29 копеек за минуту (с НДС). А это в четыре раза ниже предыдущей стоимости», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стоимость звонка не зависит от мобильного оператора, на номер которого был совершен звонок.

Пресс-служба "Укртелекома" добавила, что оператор намерен и дальше способствовать снижению стоимости звонков на номера других операторов, как того требует решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), от 1 октября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года НКРСИ понизила ставку интерконнекта (плата операторов за взаимосоединение своих сетей) с 36 коп. до 23 коп. за минуту.

Согласно данным неаудированной отчетности, «Укртелеком» в 2015 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом на 3,4% - до 445 млн грн. При этом выручка компании в прошлом году выросла на 9% - до 6,773 млрд грн.

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«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером интернет-рынка по количеству пользователей.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).