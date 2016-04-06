Fozzy Group будет поставлять продукты для украинских поездов

Группа компаний Fozzy Group (Киев), один из лидеров продовольственной розницы, стала победителем объявленного акционерной компанией «Укрзализныця» конкурса по отбору поставщика для предоставления услуг питания пассажирам поездов дальнего следования, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"По результатам заседания конкурсной комиссии по определению поставщика продуктов питания для продажи в поездах дальнего следования ПАО «Укрзализныця» и проведения соответствующей проверки определен победитель конкурса. Им оказалось Общество с ограниченной ответственностью «Экспансия» (владеет сетью гипермаркетов Fozzy - УНИАН), расположенное в городе Вишневое Киевской области", - сказано в сообщении.

31 марта конкурсная комиссия "Укрзализныци" раскрыла предложения участников вышеупомянутых торгов, в частности, для участия в конкурсе документы подали 5 претендентов: "Метро Кэш энд Керри Украина", "Модерн-Трейд", "Экспансия", "Фактум ЮГ", "Мультипродукт".

Читайте такжеВ Украине с мая подорожают железнодорожные грузоперевозки

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум" компания «Вог Ритейл» стала победителем объявленного акционерной компанией «Укрзализныця» конкурса по отбору поставщика для предоставления услуг питания пассажирам скоростных поездов категорий «Интерсити+» и «Интерсити».

Стоит отметить, что входящая в "Континиум" одна из крупнейших АЗС-сетей "Вог Аэро Джет", созданная в мае 2012 года, с 2013 года стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для "Укрзализныци". Только в этом году "Вог Аэро Джет" поставит железным дорогам 100 тыс. дизтоплива.

Группа компаний Fozzy Group - одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, работает на украинском рынке с 1997 года, развивающая торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сильпо», оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Белая ромашка», магазины персональной электроники Ringoo. Имеет более чем 600 торговых точек на всей территории страны. Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес.

Генеральным директор Fozzy Group является украинский предприниматель Владимир Костельман.