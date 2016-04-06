Яценюк предложил отменить импортную пошлину на б/у авто, кроме российских

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложение в ходе сегодняшнего заседания Кабмина Яценюк обратился в Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли Украины, в также в Государственную фискальную службу с предложением разработать и внести в Верховную Раду проект закона об упразднении импортной пошлины на автомобили, бывшие в использовании.

"Это должно касаться всех автомобилей, кроме автомобилей российского производства и происхождения, - сказал Яценюк. - Я получил сотни писем от граждан, обращений, думаю, это будет правильный шаг, чтобы снять нагрузку на граждан (при покупке автомобиля – ред.)".

Читайте такжеЯценюк хочет запретить импорт нефтепродуктов из России

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3251 о снижении налогов на импорт бывших в употреблении автомобилей. Но в ходе голосования законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении товаров" (№3046-д), которым предлагается легализовать продажу бывших в употреблении автомобилей через официальных автодилеров, депутаты договорились рассмотреть данный законопроект на следующем заседании парламента одним пакетом с законопроектом №3251.

При этом автоимпортеры неоднократно отмечали, что принятие законопроекта о снижении налогов на импорт б/у авто сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов "серого" автоимпорта в Украину. Кроме того, по мнению Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), снижение налогов на б/у автоимпорт, которое предлагается законопроектом №3251, откроет поток подержанных иномарок из России в Украину. По словам представителей ассоциации, до 2015 года в структуре автоимпорта Украины б/у иномарок из России "не существовало как явления", но с начала 2016 года ситуация кардинально изменилась. Причиной этому, по мнению представителей ассоциации, стала девальвация российского рубля, а также большое количество заводов международных автомобильных концернов, работающих в России.

Читайте такжеВ Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

Отметим также, что в апреле 2012 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Решение о введении спецпошлин было обнародовано только 14 марта 2013 года, спецпошлины были введены сроком на 3 года.

С 14 апреля 2014 года на легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1-1,5 л ставка спецпошлины устанавливалась на уровне 4,31%, а с 14 апреля 2015 года - в два раза меньше, 2,15%. На авто с бензиновыми моторами объемом 1,5-2,2 л с 14 апреля 2014 года ставка составляла 8,63%, а с 14 апреля 2015 года - 4,32%.

Читайте такжеИмпорт автомобилей в Украину за год сократился на 41%

В июне 2015 года Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала жалобу Японии на Украину и вынесла решение, которым рекомендовала Украинеотменить специальные пошлины на импорт автомобилей.

Как следствие, в сентябре 2015 года Украина объявила об отмене спецпошлины на импорт автомобилей.

В то же время с января 2016 года Украина ввела пошлину на импорт российских автомобилей.