В Украине на год отложили полный переход на цифровое телевидение

Кабинет министров на своем заседании в среду, 6 апреля, принял решение отсрочить полный переход на цифровое телевидение в Украине на один год из-за непрозрачной деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети – частной компании "Зеонбуд", занимающей монопольное положение на рынке.

"Это решение, которое мы сейчас принимаем, откладывает введение цифры. Очевидно, что Украина еще не готова к тому, чтобы перейти на цифру, но если мы будем постоянно откладывать решение вопроса с компанией "Зеонбуд", мы никогда не перейдем на цифру и будем всегда зависимы", - сказал министр информационной политики Юрий Стець.

Кроме того, Стець подчеркнул важность скорейшего урегулирования данного вопроса и призвал парламент поспособствовать скорейшему рассмотрению вопроса о лишении оператора "Зеонбуд" лицензии на цифровое вещание.

"Давайте обратимся к Верховной Раде для того, чтобы они как можно скорее отрегулировали этот вопрос", - сказал он.

Глава правительства Арсений Яценюк поддержал инициативу Мининформполитики обратиться к депутатам с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и решить вопрос внедрения цифрового телевидения в стране до 30 июня 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года Украина подписала меморандум "Женева-2006", который предусматривал полный переход к июню 2015 года от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране. После завершения этого периода аналоговое вещание теряет свой статус, а его применение становится возможным лишь при условии отсутствия радиопомех приема цифрового телерадиовещания в соседних странах. Однако в июне 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отсрочке перехода на цифровое телевидение.

"Зеонбуд" - украинский оператор цифровой эфирной телевизионной сети. Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал компании лицензию в декабре 2010 году на вещание в стандарте DVB-T2.

В декабре 2014 года Антимонопольный комитет Украины признал провайдера "Зеонбуд" монополистом на рынке цифрового телевидения. Позже провайдер обжаловал это распоряжение, и в апреле 2015 года Окружной административный суд Киева признал его противоправным. Однако уже в июне 2015 года Апелляционный суд подтвердил законность признания оператора монополистом и в начале декабря 2015 года оштрафовал "Зеонбуд" на 44 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением.

Ранее ряд украинских СМИ сообщали, что собственниками компании "Зеонбуд" являются бизнесмены Александр Янукович, Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов. Сама компания эту информацию отрицала.

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В соответствии с новым законодательством о раскрытии структуры собственности "Зеонбуд" на своем официальном сайте сообщил, что его конечными бенефициарами являются три киприота - Деметрис Феллас, Ренас Мичалаки Янгоу, Дякоу Грегорис - и британец Томас Адриан Девид Майлс.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, учредителем "Зеонбуда" является кипрская компания "Планбридж Лимитед" (доля - 100%).