Срыв поставок боевых машин "Дозор-Б" в ВСУ: производитель прокомментировал сообщения о трещинах в броне

Соответствующее заявление появилось на сайте "Укроборонпрома".

"Одной из самых сложных задач был процесс освоения технологии сварки броневой стали. Здесь очень важными являются тепловые режимы, металл трескался. Эти испытания мы прошли стойко, технология освоена", - отметил главный инженер ГП "Львовский бронетанковый завод" Игорь Чурилов.

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В свою очередь Яков Мормило – глава ГП "Харьковское конструкторское бюро имени Морозова" – сообщил, что такой короткий срок – от чертежей до высококачественного серийного образца – беспрецедентный случай. "Хочу подчеркнуть: завод освоил полный цикл производства, включительно с установлением стапелей и сваркой корпусов. Ни одна военная разработка не поступала в армию настолько быстро. Работа кипит, потому что броневики – это наша независимость", - подчеркнул он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в корпусах двух бронетранспортеров "Дозор-Б" на днищах появились сквозные трещины длиной около 40-50 см в зоне расположения двигателя, при этом машины, на которых были обнаружены трещины, прошли чуть больше 400 и 100 км. Именно из-за этих дефектов поставки бронеавтомобилей украинской армии опять откладываются.