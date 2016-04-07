Польша и Украина ввели режим открытого неба

Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации Польши. "Нынешнее соглашение авиационных властей обеих стран позволяет перевозчикам каждой из сторон выполнять регулярные воздушные рейсы между Польшей и Украиной без ограничений по количеству частот и типу воздушного судна", - сказано в сообщении.

Данная норма вступила в силу 17 марта в соответствии с соглашением между польскими и украинскими авиационными властями.

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Действовавшее ранее двустороннее соглашение устанавливало определенные квоты на полеты между странами. Так, на маршруте Киев-Варшава авиакомпании с каждой стороны могли иметь максимум по 14 рейсов в неделю, на других направлениях - по 10 рейсов в неделю.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Италия открыла небо с Украиной и сняла все ограничения по частотам и количеству перевозчиков.

Таким образом, в настоящее время Украина полностью либерализировала авиасообщение с Испанией, Италией, Польшей и США: полностью сняты ограничения на число маршрутов, авиакомпаний и число рейсов.