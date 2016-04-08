Главой набсовета "Укрзализныци" стал замминистра инфраструктуры Омелян

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" назначил главой наблюдательного совета компании заместителя министра инфраструктуры – руководителя аппарата, временно исполняющего обязанности министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Согласно сообщению Министерства инфраструктуры, соответствующее решение было принято по итогам первого заседания набсовета компании, которое состоялось в пятницу, 8 апреля.

"8 апреля 2016 в Министерстве инфраструктуры состоялось первое заседание наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця». По результатам голосования было принято единогласное решение избрать председателем наблюдательного совета заместителя Министра инфраструктуры - руководитель аппарата Владимир Омеляна", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по итогам заседания также были приняты условия контрактов, заключаемых с членами правления «Укрзализныци».

"Наблюдательный совет установил 6-месячный срок действия первого контракта, в течение которого членам правления общества не будут выплачиваться доплаты, надбавки, премии, поощрительные выплаты по результатам работы. Указанные выплаты могут быть предусмотрены только в случае продления срока действия контракта", - говорится в сообщении.

По словам Омеляна, для каждого из членов правления будут определены ключевые показатели эффективности (КРІs), а решение о продлении контрактов будет принято после проведения оценки эффективности их работы.

"Мы устанавливаем рыночный уровень зарплат для руководства и требуем полной прозрачности закупок, существенного повышения эффективности, ответственности и наведения порядка в компании. Если в течение 1-3 месяцев это не произойдет, произойдут изменения в руководящем составе", - цитирует пресс-служба слова Омеляна.

Кроме того, в завершение участники приняли решение определиться с кандидатурой корпоративного секретаря наблюдательного совета до следующего заседания.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры до 22 апреля провести первое заседание наблюдательного совета Публичной акционерной компании «Укразализныця», выбрать главу набсовета и утвердить условия контрактов с членами правления компании.