Номинационный комитет выбрал кандидата на должность руководителя "Укрпочты"

Согласно сообщению, Смилянский имеет профессиональный опыт более 17 лет в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, в том числе - в ведущих мировых консалтинговых компаниях. Сейчас работает в Нью-Йорке (США), имеет опыт работы в Украине и других странах мира.

Позднее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус опубликовал на своей странице в Twitter презентацию кандидата, в которой представлено его видение необходимых реформ госкомпании.

В частности, Смилянский планирует до конца года создать на базе “Укрпочты” банк, который будет фокусироваться на коммунальных платежах, выплате пенсий, кредитовании населения и факторинге.

Кроме того, планируется экспансия “Укрпочты” в сегмент рынка корпоративных доставок, совместные программы с интернет-магазинами и эффективное обслуживание государственного сектора, а также оптимизации сети отделений и недвижимого имущества.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины рассчитывает в течение двух недель завершить процесс назначения на должности руководителей шести крупнейших государственных компаний: «Центрэнерго», «Укрэнерго», «Укрпочта», «Укрспирт», «Укрзализныця» и «Электротяжмаш».

На данный момент исполняющим обязанности главы “Укрпочты” является Игорь Ткачук, который также намеревался участвовать в конкурсе, однако в списке финалистов его не оказалось.

Прием документов на конкурс был завершен 21 марта 2016 года. Всего на должность главы «Укрпочты» претендовало 50 кандидатов.

Читайте такжеВ "Укрпочте" раскрыли зарплату своего руководителя

Справка УНИАН. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 12,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 91 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» в рамках платежной системы «Почтовый перевод» осуществляет обмен электронными переводами с более 30 странами мира.