Джокер Яценюка. Зачем премьер инициировал снижение налогов на авто с пробегом

В преддверии возможной отставки премьер-министр Арсений Яценюк решил сыграть на волнующей всех украинцев теме - стоимости автомобилей не первой свежести.

На заседании правительства 6 апреля Яценюк неожиданно поручил Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли, а также Государственной фискальной службе разработать и внести в Верховную Раду проект закона об упразднении импортной пошлины на автомобили, бывшие в употреблении.

«Это должно касаться всех автомобилей, кроме автомобилей российского производства, - сказал Яценюк. - Я получил сотни писем от граждан, обращений, думаю, это будет правильный шаг, чтобы снять нагрузку на граждан (при покупке автомобиля - УНИАН)».

Автомобиль для рядового украинца уже давно перестал восприниматься как средство передвижения, он теперь относится к непозволительной роскоши. Поэтому возможное удешевление иномарок вызвало немалый ажиотаж среди соотечественников.

Но автоимпортеры предупреждают - решение Яценюка является популизмом и скорее приведет к миллиардным потерям для бюджета, чем к удешевлению автомобилей.

Лучше бы отменили акциз

Озвученная Яценюком идея – не ноу-хау. В октябре прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о снижении ставок акцизного сбора на импорт б/у иномарок (№3251). Его авторами являются около сотни народных депутатов. Они, в отличие от премьера, предлагают куда более радикальное удешевление автотранспорта.

Дело в том, что в структуре конечной цены автомобиля размер акциза может в разы превосходить его изначальную стоимость. К примеру, б/у иномарка среднего класса, которая в Европе стоит 2000 долл., обойдется украинцу в более чем 6000 долл. Акциз в данном случае составит порядка 4,5 тыс. долл., а десятипроцентная пошлина – лишь 200 долл.

И хотя обе идеи призваны решить одну и ту же проблему - удешевить автомобили, их эффект имеет огромную разницу.

По словам депутатов, работавших над законопроектом, в Евросоюзе акцизный сбор устанавливается в основном на высокорентабельные товары - табачные изделия, алкоголь, предметы роскоши, в редких случаях на авто. В то же время авторы проекта закона отмечают, что в условиях кризиса упало как производство автомобилей внутри Украины, так и продажи. По мнению депутатов, такое положение вещей дало стимул для развития теневых схем импорта авто в нашу страну - в частности, «транзитного» ввоза купленных в Европе б/у иномарок.

«Внедрение данного законопроекта будет стимулировать развитие автомобильного рынка из-за появления на нем сегмента импортируемых бывших в употреблении авто… Стоимость автомобиля станет доступнее, что позволит повысить жизненный уровень граждан Украины», - пояснили свои ожидания депутаты, добавляя, что увеличение продаж перекроет потери от снижения акциза и принесет в бюджет еще 1,2 млрд грн.

Но данная инициатива вызвала шквал критики со стороны официальных автоимпортеров.

И здесь все понятно - удешевление б/у иномарок спровоцирует перекос продаж в их сторону, а дилеры с дорогущими авто останутся не у дел.

По мнению автоимпортеров, снижение налогов на импорт автомобилей, бывших в употреблении, которое предлагается законопроектом №3251, сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов «серого» автоимпорта в Украину.

«Почему депутаты не предлагают отменить налоги на новые автомобили? Почему этим же законом не отменить налоги на одежду и обувь для воинов АТО? Или снять налоги с лекарств? Какая-то мама не может больному ребенку купить лекарства, а налоги на б/у автомобили почему-то предлагают снизить», - прокомментировал ситуацию генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Директор по маркетингу группы компаний «АИС» Сергей Боровик считает, что от принятия данного законопроекта потери госбюджета составят порядка 10 млрд грн в год.

«Объем налогов при покупке нового автомобиля составляет около 40%. При этом в б/у авто доля налогов и сборов составляет 15-20% от цены. А сама цена в несколько раз ниже - занижается таможенная стоимость импортируемого автомобиля, и, соответственно, в разы меньше платится налогов», - отметил Боровик.

Голосование в Раде по данному законопроекту еще не состоялось. Есть вероятность, что 226 голосов не найдется. К примеру, недавно ставили на голосование законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении товаров» (№3046-д), которым предлагалось легализовать продажу б/у автомобилей через официальных автодилеров. И голосов в его поддержку было недостаточно.

Радоваться не стоит

По мнению автоимпортеров, даже в случае отмены импортной пошлины украинцам не стоит ожидать удешевления иномарок с пробегом. Эффект от отмены 10%-ной пошлины будет нивелирован продолжающимся падением гривни.

«За год, с апреля 2015 года, гривня девальвировала с 21 гривни до 26-27 гривен за доллар. За этот год, даже если цены в долларах и снижались, то в гривневом эквиваленте они выросли на 30%. Они росли практически каждый месяц, - отмечает Боровик. - Снижению цен взяться неоткуда. Понятно, что гривня будет девальвировать, пусть не так сильно, как раньше. Можно вспомнить сентябрь 2015 года, когда были отменены спецпошлины, но цены не снизились, а выросли, опять же по причине роста гривни. Никакого снижения цены не будет, даже если пошлину отменят».

Назаренко добавляет, что в случае отмены пошлины изменения в Налоговый кодекс вступят в силу только с начала 2017 года.

«Уже есть сформировавшийся бюджет на этот год. Любые веяния, которые будут идти от Верховной Рады и правительства, будут действовать только с 1 января 2017 года, а налоговые изменения вступят в силу только с нового года», - сказал Назаренко.

По его словам, заявления о том, что в Европе подержанный автомобиль можно купить за несколько сотен долларов, являются спекуляциями. Ведь с начала 2016 года в Украине начал действовать экостандарт Евро-5, которым запрещается ввоз в нашу страну авто старше 2010 года. Соответственно, данная норма создала перекос в структуре автотранспорта в сторону дорогих и относительно новых машин.

«Зачем обсуждать цены на 15-20-летние автомобили, если они нам недоступны? Не надо создавать ажиотаж вокруг автомобилей за 200-300 долларов, если по закону их нельзя завозить», - подчеркнул Назаренко, отметив, что с 2018 года украинцев ждет запрет на импорт авто старше 2016 года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук из премьерской партии Народный фронт возмущение среди представителей автобизнеса объяснил их заинтересованностью в удержании высоких цен на новые и подержанные автомобили.

«В Украине автомобили давно превратились в предмет роскоши, тогда как в Европе, по примеру которой мы стремимся сегодня жить, это - обычный способ передвижения. И только правительство решило упростить жизнь миллионам украинцев, как на Яценюка мгновенно набросились как коррумпированное автолобби, так и Россия», - заявил народный депутат.

Автохлам из России

Немаловажным аспектом премьерского предложения стало ужесточение торговых условий для России. С начала 2016 года Украина уже увеличила компенсационную пошлину до 17,66% с 10,41% на импорт произведенных в РФ автомобилей. А новая идея Яценюка еще сильнее ухудшит условия импорта российских авто в Украину.

По словам автоимпортеров, данное решение премьера вполне обосновано, так как с начала года в нашу страну хлынула волна б/у иномарок российского происхождения.

В ВААИД отмечают, что ранее в структуре автоимпорта Украины б/у иномарок из России «не было как явления», но с начала 2016 года ситуация кардинально изменилась. Причиной этому, по мнению представителей ассоциации, стала девальвация российского рубля, а также большое количество заводов международных автомобильных концернов, работающих в России.

«Все это в совокупности с экономическим кризисом привело к огромному падению цен на автомобили, причем как на новые, так и на б/у. Как результат - цены на новые и б/у автомобили в России на 20-50% (в зависимости от модели и производителя) ниже, чем в Украине, или ЕС. Импорт иномарок из РФ активизировался и уже принял системные обороты», - заявляют в ВААИД.

К примеру, по данным импортеров, бюджетный автомобиль компакт-класса Renault Megane, который занимает первое место среди импортированных в Украину б/у иномарок, в аналогичных комплектациях/пробеге/годе выпуска стоит в России всего 7 000 долл. В то же время, его цена в Украине уже почти в два раза выше – 12 000 тыс. долл., а в ЕС - более $14 000. Аналогичная ситуация и с более дорогими машинами. Так, б/у Mercedes-Benz E-класса в одном и том же состоянии в России обойдется покупателю в 16 000 долл., а в Украине - более $31 000.

Между тем, согласно последним доступным данным Госстата, в январе ситуация не выглядит столь критической, как ее преподносят автоимпортеры. К примеру, в первом месяце этого года из России было завезено всего 155 авто как новых, так и б/у. В общем объеме автоимпорта это - чуть более 4%.

Тем не менее, представители автобизнеса предупреждают - если снижение налогов на автоимпорт коснется России, то в будущем миллиарды долларов украинских граждан могут пойти на производство патронов и танков страной-агрессором.

Владислав Швец (УНИАН)