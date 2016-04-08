В НФ анонсировали внесение в Раду законопроекта об отмене ввозной пошлины на б/у авто

Об этом сообщил председатель фракции Максим Бурбак.

"Мы решили безотлагательно, в понедельник, 11 апреля, внести в Верховную Раду законопроект об отмене ввозной пошлины на подержанные авто. Эта идея давно обсуждалась в партии, она очень актуальна, незачем дальше ее откладывать. С этой инициативой вчера выступил премьер-министр и лидер партии Арсений Яценюк", - сказал Максим Бурбак.

По его словам, отмена пошлины простимулирует восстановление экономики из-за удешевления и увеличения ввоза б/у автомашин.

"Из-за отмены ввозной пошлины мы хотим оживить рынок б/у авто и удешевить эти машины. Следовательно, сделать их более доступными и массовыми для населения - особенно для малого и среднего бизнеса. Фермерам, владельцам малого бизнеса, сфере услуг и просто семьям сейчас нужны доступные автомобили. Машины, которые можно купить и интенсивно эксплуатировать прямо сейчас. При этом, напомню, в Украину можно ввозить подержанные автомобили не старше пяти лет, согласно договору о зоне свободной торговли с ЕС", - сказал Бурбак.

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Он отметил, что ввоз или производство новых современных машин - это хорошо для всех. "Но в ситуации воюющей страны, с нашим едва живым банковским сектором, покупка новой машины стала недоступной роскошью для большинства украинцев. Кредитование фактически не существует", - заявил Бурбак.

Председатель фракции "Народный фронт" отдельно отметил стимулирование регионального развития как одной из задач инициативы об отмене ввозной пошлины.

"Отдельный аспект проблемы: недоразвитость общественного и грузового транспорта на уровне районов и сел, абсолютная недоступность новых машин для большинства местных перевозчиков. Именно такая ситуация, в частности, в моем округе на Буковине. Соответственно, надеемся простимулировать расширение в регионах так называемого aftermarket-бизнеса: сети постгарантийного нефирмового сервиса, ремонта, торговли запчастями. Напомню, что афтермаркет, в отличие от рынка новых авто, - это высоконкурентный, высокоэффективный рынок, на котором доминирует малый бизнес, задействовано много самозанятых предпринимателей. Они обеспечат дополнительные поступления в бюджеты. Это будет реальное региональное развитие", - объяснил Бурбак.