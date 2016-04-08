"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов к майским праздникам

Помимо ранее назначенных 18 дополнительных поездов, назначено еще три состава, связывающие Ивано-Франковск с Киевом и Николаевом.

"К услугам пассажиров уже 21 дополнительный поезд на 76 рейсов по наиболее популярным маршрутам", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в период майских праздников в западном направлении будут курсировать 13 дополнительных поездов:

№ 191/192 Киев - Львов (из Киева и Львова поезд будет отправляться 29, 30 апреля, 3, 7, 9 мая);

№ 207 Киев - Ужгород (из Киева поезд будет отправляться 28, 29, 30 апреля и 6 мая, из Ужгорода - 29, 30 апреля и 3, 9 мая);

№ 239 Киев - Ужгород (из Киева - 29 апреля);

№ 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов (из Киева - 29 апреля и 2, 6, 8 мая, из Рахова - 30 апреля и 3, 7, 9 мая);

№ 219 Киев - Ивано-Франковск (из Киева - 29 апреля, из Ивано-Франковска - 30 апреля);

№ 205/269 Хмельницкий, Ивано-Франковск - Киев (из Киева - 28, 29 апреля, из Ивано-Франковска - 29, 30 апреля, 1, 3, 9 мая, из Хмельницкого - 3, 5 мая);

№ 212 Запорожье - Львов (из Запорожья - 29 апреля, 3, 9 мая, из Львова - 30 апреля и 4, 10 мая);

№ 231 Днепропетровск - Ивано-Франковск (из Днепропетровска - 29 апреля и 2, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска - 30 апреля и 3, 7, 9 мая);

№ 228 Одесса - Львов (из Одессы - 29 апреля и 2, 6, 8 мая, из Львова - 30 апреля и 3, 7, 9 мая);

№ 235 Харьков - Ужгород (из Харькова- 29 апреля, 2, 5, 8, 9 мая, из Ужгорода - 30 апреля, 3, 7, 9, 10 мая);

№ 745/746 Киев - Львов (из Киева и Львова - 28, 29 апреля и 2, 3, 6, 8, 9 мая);

№ 268/247 Одесса - Ужгород (из Одессы - 29 апреля, из Ужгорода - 2 мая);

№ 254/253 Николаев - Ивано-Франковск (из Николаева - 28 апреля, 3, 7 мая, из Ивано-Франковска - 29, 4, 8 мая).

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Кроме того, "Укрзализныця" назначила 8 дополнительных поездов в южном направлении и в центральную часть страны. В частности, это поезда:

№ 251/252 Днепропетровск - Одесса (из Днепропетровска 29 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы - 30 апреля, 3, 5, 7, 9, 11 мая);

№ 223/224 Киев - Одесса (из Киева и Одессы - 30 апреля и 3, 7, 9 мая);

№ 298 Киев - Николаев (из Киева - 29, 30 апреля и 4, 6, 10, 11 мая, из Николаева - 28, 29 апреля и 3, 5, 9, 10 мая);

№ 282 Киев - Новоалексеевка (из Киева - 29 апреля и 2 мая, из Новоалексеевки - 30 апреля и 3 мая);

№ 180/179 Киев - Днепропетровск (из Киева и Днепропетровска - 30 апреля и 3, 7, 9 мая),

№ 271/272 Харьков - Одесса (из Харькова - 29 апреля и 2 мая, из Одессы - 30 апреля, 3 мая);

№ 270/269 Одесса - Харьков (из Одессы - 29 апреля, 2 мая, из Харькова - 30 апреля, 3 мая);

№ 736 Киев - Запорожье (из Киева и Запорожья поезд отправится 29 апреля).

Также сообщается, что "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы шести круглогодичных поездов из Одессы в Черновцы и Умань, из Черкасс во Львов, из Кременчуга, Полтавы в Киев, а также из Одессы в Измаил и Винницу.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутые поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила к майским праздникам 18 дополнительных поездов из Киева во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Рахов, Одессу, Новоалексеевку, Николаев, Днепропетровск, Запорожье и ряд других поездов по наиболее популярным у туристов маршрутам.