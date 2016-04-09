Россия окончательно блокировала транзит украинских грузов - СМИ
Россия полностью блокировала транзит украинских грузов через свою территорию.
Об этом Европейской правде рассказал председатель ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.
"Для 'кондитерки' транзит закрыт окончательно. Только что сообщили, что россияне возвращают наши вагоны, что идут на Среднюю Азию", - рассказал он.
Ранее Александр Балдынюк рассказал о проблемах с прохождением российского транзита грузов, направлявшихся в страны Южного Кавказа, прежде всего в Грузию и Азербайджан.
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Как сообщал УНИАН, Украина инициирует разбирательства в рамках Всемирной торговой организации по ограничению импорта продуктов питания и железнодорожной продукции, а также транзита со стороны Российской Федерации.