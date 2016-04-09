Россия окончательно блокировала транзит украинских грузов - СМИ

Об этом Европейской правде рассказал председатель ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

"Для 'кондитерки' транзит закрыт окончательно. Только что сообщили, что россияне возвращают наши вагоны, что идут на Среднюю Азию", - рассказал он.

Ранее Александр Балдынюк рассказал о проблемах с прохождением российского транзита грузов, направлявшихся в страны Южного Кавказа, прежде всего в Грузию и Азербайджан.

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Как сообщал УНИАН, Украина инициирует разбирательства в рамках Всемирной торговой организации по ограничению импорта продуктов питания и железнодорожной продукции, а также транзита со стороны Российской Федерации.