В МЭРТ прокомментировали сообщения о полном блокировании РФ транзита украинских грузов

Как сообщили в Минэкономразвития, в последнее время сообщения о препятствовании становятся более частыми.

"Информируем, что в последнее время в Минэкономразвития поступают многочисленные обращения экспортеров относительно задержания грузов, следующих из Украины транзитом через территорию Российской Федерации в третьи страны, а именно: Азербайджан и Грузию. Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития рекомендует экспортерам, которые столкнулись с такой ситуацией, направлять на горячую линию Министерства exportcouncil@me.gov.ua материалы от официальных органов Российской Федерации об отказе в осуществлении транзита по территории РФ с указанием действий, которые были уже предприняты для разрешения ситуации, сложившейся с задержкой транзитного груза", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

В то же время министерство рекомендовало экспортерам принять во внимание нынешнюю ситуацию, а также отслеживать информацию о наличии препятствий транзиту.

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Ранее ряд СМИ сообщили о якобы полной остановке транзита украинской кондитерской продукции в третьи страны через Россию.

В феврале текущего года Украина и Россия заблокировали взаимный транзит грузовых автомобилей в рамках общих санкционных действий, имеющих взаимный характер. Вместе с тем с 25 февраля - в результате проведенных переговоров - транзит был возобновлен. Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предполагают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.