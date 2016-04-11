В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят 640 автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, на украинско-польской границе в пункте пропуска “Устилуг” в Волынской области образовалась очередь из 180 автомобилей. Во Львовской области очереди зафиксированы в пунктах пропуска “Рава-Русская” (80 автомобилей), «Грушев» (50 автомобилей), «Краковец» (120 автомобилей), “Шегини” (40 легковых автомобилей), «Смильница» (20 легковых автомобилей).

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На украинско-румынской границе в пункте пропуска «Дьяково» в Закарпатской области в очереди стоят 40 грузовых автомобилей.

На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород» в Закарпатской области в очереди стоят 40 грузовых автомобилей.