Tesla хочет построить в Украине две электрозаправки Supercharger

Американская компания - производитель электромобилей Tesla Motors до конца 2016 года планирует построить в Украине две официальные электрозаправки Supercharger для своих автомобилей.

Согласно информации на официальном сайте компании, обе заправки копания планирует построить на трассе Киев-Львов - одну заправку возле Житомира, а вторую – возле Львова.

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Как сообщал УНИАН, ранее представитель японской автомобильной корпорации Nissan в Украине, производителя наиболее популярного в мире электромобиля Nissan Leaf, сообщил УНИАН, что до первого квартала 2017 года компания не планирует начало официальных продаж в Украине своих электромобилей.

По его словам, данное решение было принято в связи с незаинтересованностью украинского правительства в популяризации электромобилей и отсутствием соответствующей инфраструктуры.

25 ноября прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым освобождаются от ввозной таможенной пошлины операции по ввозу в Украину транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Вместе с тем, Рада не приняла проект закона, предусматривающий временное, до 1 января 2020 года, освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора с операций по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

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Кроме того, в марте этого года, на вопрос планирует ли Министерство инфраструктуры представить стратегию создания и развития инфраструктуры для станций обслуживания и зарядки электромобилей, в министерстве ответили, что "сейчас в мире идет экспертная дискуссия, можно ли считать электромобили экологически чистым видом транспорта".

Кроме того, в министерстве привели расчеты о вреде выработки электроэнергии, необходимой для зарядки такого транспорта, и отметили опыт Сингапура, правительство которого отказалось отнести электромобили к экологическому виду транспорта и отказалось предоставить им соответствующие преференции.