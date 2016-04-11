Транзитный конфликт с РФ: эксперт рассказал о стратегии Кремля и последствиях для Украины

Об этом сообщил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, передает "Европейская правда".

Так, на днях Россия блокировала транзит для украинских кондитерских товаров.

Российские таможенники не пропускают украинские грузы третьих стран, ссылаясь якобы на решение Роспотребнадзора от 3 апреля 2014 года о санитарной запрет на ввоз на территорию РФ украинской кондитерки.

Вместе с тем, за весь период с 05.09.2014 года – даты начала действия соответствующего запрета Роспотребнадзора – и к началу этого года транзитные грузы с украинской кондитерской продукцией направлялись территорией Российской Федерации без ссылки на санитарное эмбарго.

На самом же деле, по словам Балдинюка, главная причина блокирования украинских грузов на территории России заключается не в особенностях таможенного или санитарного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Транзит является четко продуманной стратегией чиновников соседнего государства, хорошо спланированной частью российской агрессии против Украины.

Отмечается, что объемы экспорта, который Украина теряет из-за блокирования транзита лишь кондитерки в страны Кавказа, Центральной Азии, Монголии и северо-западного Китая, составляет 140 тыс. тонн стоимостью более $200 млн. На сегодняшний день это ориентировочно 64% от всего нашего кондитерского экспорта.

Это большие потери, подчеркнул президент ассоциации "Укркондпром". Отрасль могла бы выдержать их, если бы не тот факт, что за последние два года объемы кондитерского производства сократились более чем на 35%, вследствие чего показатель загруженности производственных мощностей упал ниже 50%.

Сообщается, что транзитная проблема выходит за рамки украинско-российских отношений. Безосновательное нарушение Россией своих обязательств по обеспечению на своей территории беспрепятственного международного транспортного транзита затрагивает интересы не только Украины, но и других стран, разрушает адекватные торговые потоки, которые сформировались в регионе и за его пределами, непосредственно влияет на экономическую ситуацию в странах-торговых партнерах Украины.

Однако эффективным экономическим ответом на гибридную тарифную войну, развязанную Россией против Украины, является налаживание альтернативного транзита паромными переправами через Черное и Каспийское моря, считает Балдинюк.

Однако на сегодняшний день тарифы на перевозку по альтернативному маршруту значительно выше, если сравнивать их со стоимостью транзита по территории РФ, и делают значительную часть украинского экспорта в страны Кавказа и, тем более, в страны Центральной Азии, неконкурентной. Кроме того, время доставки увеличивается на несколько недель, что является существенным для экспорта пищевых продуктов.

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Так, украинские кондитеры, как только появились проблемы на дербентской таможне, начали осуществлять поставки в Азербайджан через черноморские паромы. И сразу столкнулись с отказами азербайджанских и грузинских контрагентов от продолжения ряда контрактов или с предложениями по существенному сужению ассортиментной группы экспортируемых товаров.

При этом подсчеты транзитных тарифов альтернативным маршрутом в Центральную Азию – не менее печальные.

Эксперт замечает, что если "Укрзализныце" и Мининфраструктуры не удастся решить проблему формирования конкурентоспособного альтернативного транзита уже в ближайшем будущем, Украина заплатит новой волной убытков и увольнений.

"Решение транзитной проблемы должно быть результатом активной совместной межведомственной работы под жестким контролем лично главы правительства, в которой должны принимать активное участие, кроме Мининфраструктуры и УЗ, также Минэкономики и МИД, с четким определением задач, сроков и распределением ответственности", - подытожил Балдынюк.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины заявляло, что изучает ситуацию относительно препятствий, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, которые везут свои товары в страны Азии и Кавказа через Российскую Федерацию.