Кабмин закрыл морские рыбные порты в аннексированном Россией Крыму

Кабинет министров Украины закрыл Керченский и Севастопольский морские рыбные порты, расположенные на территории аннексированного Россией Крыма, до восстановления на полуострове конституционного строя Украины.

Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабмина №263 от 6 апреля, обнародованном на сайте правительства.

Так, в пояснительной записке к документу отмечается, что это решение было принято в связи с невозможностью осуществления в данных морских рыбных портах обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных, экспедиционных и других работ, а также в связи с невозможностью обеспечить надлежащий уровень безопасности судоходства и соблюдения требований международных договоров Украины.

Кроме того, Кабмин поручил Государственному агентству рыбного хозяйства принять меры по информированию международных организаций о закрытии данных портов.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Государственным агентством рыбного хозяйства подготовили проект постановления Кабинета министров о закрытии морских рыбных портов на аннексированном Россией Крымском полуострове на период до восстановления на аннексированной территории конституционного строя Украины.

В июле 2014 года Украина официально закрыла морские торговые порты на территории Крыма для международного судоходства, в частности, порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте.

С февраля 2014 года Россия оккупировала часть территории Украины – Крым и восточную часть Донбасса и развязала продолжающуюся до сих пор кровопролитную войну, в ходе которой было убито около 10 тыс. человек. Кроме того, почти 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть населения РФ продолжает одобрять действия руководства своей страны.