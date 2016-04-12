Bentley, Lamborghini и Ferrari могут уйти с российского рынка

Люксовые автомобили, такие как Bentley, Lamborghini, Ferrari и другие, могут покинуть российский рынок из-за того, что правительство РФ не готово сделать для них исключение из требований установки системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, пишет газета «Коммерсант».

По техническому регламенту для сертификации моделей, необходимо провести два краш-теста двух автомобилей. Учитывая, что в люксовом сегменте продается всего по несколько машин в год, стоимость проведения тестов получается крайне высокой, отмечает издание.

Как рассказал источник газеты, инициативу разрешить импортерам люксовых автомобилей не проводить дорогостоящие краш-тесты не поддержали в профильном правительстве.

Прежде всего это затрагивает такие бренды, как Rolls-Royce, Maserati, Aston Martin, Bentley, Ferrari. Также под угрозой ухода с российского рынка оказались спорткары, электромобили (в том числе Tesla) и некоторые модификации массовых брендов, такие как Lexus или Infinity.

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Источник «Ъ» пояснил, что в Минпромторге опасаются того, что разрешение не проводить краш-тесты может привести к тому, что на российский рынок «массово» начнут выходить автомобили без системы безопасности. По мнению ведомства, это может привести к увеличению уровня смертности в ДТП.

Технический регламент о безопасности обязывает всех импортеров и производителей с 2017 года оборудовать автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС.