Руководителем "Укрзализныци" станет поляк-рокер

Комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий выбрал на должность председателя правления Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» поляка Войцеха Балчуна, который является главой наблюдательного совета польских авиалиний LOT.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус в ходе пресс-конференции.

"Генеральным директором "Укрзализныци" выбрали Войцеха Балчуна из Польши. Войцех молодой, но суперуспешный руководитель самых крупных польских предприятий. Сначала он проявил себя руководителем самого большого польского банка PKO BP, а затем достиг карьерных высот, возглавляя польскую железную дорогу PKP Cargo, там он провел масштабную реорганизацию системы управления, превратил PKP Cargo практически в конкурента Deutsche Bahn (немецкая компания, основной железнодорожный оператор – УНИАН), вывел компанию на IPO и ушел на заслуженный отпуск. Успешный человек успешен во всем. Это польский Слава Вакарчук, он является лидером самой успешной рок-группы в Польше. Уже 4 года он возглавляет наблюдательный совет польских авиалиний LOT", - сообщил Абромавичус.

Присутствующий на мероприятии исполняющий обязанности министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что провел переговоры с Войцехом Балчуном и "он понимает, насколько сложная задача перед ним стоит".

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Кроме того, Омелян исключил приватизацию "Укрзализныци", отметив, что потенциально будет рассматриваться лишь продажа непрофильных активов госкомпании.

"Укрзализныця не продается, и продаваться не будет. Если будут непрофильные активы, то будет решение государства, что с ними далее делать, пока таких процессов в "Укрзализныце" не происходит. В то же время мы являемся приверженцами приватизации всех нестратегических объектов компании и сокращения списка стратегических", - подчеркнул Омелян.

Из общедоступных источников известно, что поляк Войцех Балчун в 2008-2013 годах был главой правления компании PKP Cargo, которая на тот момент переживала реструктуризацию. Польские СМИ отмечают, что именно Балчун трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию. Благодаря ему в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

В апреле 2012 года Войцеха Балчуна назначили председателем правления польской авиакомпании LOT. Параллельно занимал должность вице-президента ассоциации работодателей Польши. Кроме того, он лидер и гитарист рок-группы Chemia.

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Как сообщал УНИАН, 30 марта Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Александра Завгороднего, который занимал этот пост с июля 2015 года, назначив вместо него исполняющим обязанности одного из членов правления компании Евгения Кравцова.

После преобразования "Укрзализныци" в публичную акционерную компанию в декабре 2015 года, Завгородний автоматически стал и.о. главы правления ПАО.

25 февраля 2016 года Комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины объявил конкурсный отбор на замещение должности председателя правления "Укрзализныци". 5 апреля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус сообщил, что на должность главы правления "Укрзализныци" претендует 31 кандидат, из них восемь иностранцев.