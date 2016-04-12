Рада разрешила продажу б/у автомобилей через официальных дилеров

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении товаров" (№3046-д), который предполагает легализацию продаж бывших в употреблении автомобилей через официальных автодилеров, а также изменение структуры налоговых поступлений от перепродажи таких авто.

За соответствующее решение во вторник, 12 апреля, проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, это позволит вывести авторынок из тени, обеспечить прозрачные и конкурентные условия для работы официальных дилеров в сфере перепродажи б/у авто и обеспечить стабильные дополнительные поступления в государственный бюджет.

В частности, отмечается, что данное решение позволит легализовать доходы и перевести взаимоотношения между покупателями и продавцами в официальный взаимовыгодный формат, что будет способствовать наполнению госбюджета.

"Продажа автомобилей с пробегом через официальные дилерские сети - это дополнительные рабочие места для мастеров сервиса в связи с необходимостью расширения сервисных мощностей предприятий, а также менеджеров по продаже подержанных автомобилей. Это и дополнительные доходы, связанные с предоставлением финансовых и страховых услуг для покупателей, что, в свою очередь, увеличивает поступления в бюджет страны", - подчеркивается в пояснительной записке.

Данным законом предусматривается внедрение справедливого применения налога на добавленную стоимость к операциям на рынке бывших в употреблении товаров, в том числе б/у транспортных средств, который заключается в налогообложении маржинального дохода, то есть разницы между ценой продажи и документально подтвержденной ценой приобретения подержанного товара.

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Как сообщал УНИАН, в ходе голосования 12 апреля депутаты также в первом чтении проголосовали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств(№3251), которым предполагается снижение акцизов на импорт бывших в употреблении автомобилей.