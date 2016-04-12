Рада намерена снизить акцизы на импорт б/у автомобилей

Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств, которым предполагается снижение акцизов на импорт б/у автомобилей.

За соответствующее решение во вторник, 12 апреля, проголосовало 226 народных депутатов.

При этом после голосования народные депутаты предложили принять соответствующий законопроект (№3251) в целом, но из-за наличия в зале голосов против вице-спикер Андрей Парубий отклонил это предложение.

При этом срок действия снижения акцизов предлагается установить до 31 декабря 2017 года.

Как сообщила до начала голосования член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова (партия "Самопомич"), один из инициаторов законопроекта, аргументы о том, что данный законопроект приведет к увеличению "импорта в Украину автохлама их Европы" не соответствуют действительности, поскольку в Украину с 1 января 2016 года запрещен импорт автомобилей старше 5 лет.

"В Украине налоговая нагрузка на новые авто - 47%, а на б/у - 170%... Мы не воспринимаем аргументы, что это наполнит рынок Украины старым хламом, потому что другим законопроектом разрешается ставить на первую регистрацию только автомобили не старше 5 лет", - сказала Острикова.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли, в также Государственной фискальной службе с предложением разработать и внести в Верховную Раду проект закона об отмене импортной пошлины на б/у автомобили.

При этом автоимпортеры неоднократно отмечали, что принятие законопроекта о снижении налогов на импорт б/у авто сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов "серого" автоимпорта в Украину. Кроме того, по мнению Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), снижение налогов на б/у автоимпорт, которое предлагается законопроектом №3251, откроет поток подержанных иномарок из России в Украину.

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По словам представителей ассоциации, до 2015 года в структуре автоимпорта Украины б/у иномарок из России "не существовало как явления", но с начала 2016 года ситуация кардинально изменилась. Причиной этому, по мнению представителей ассоциации, стала девальвация российского рубля, а также большое количество заводов международных автомобильных концернов, работающих в России.