Вам "шашечки" или ехать? Таксисты против Uber

«Думаю, что недолго. Я готова хоть завтра запускать и рассказывать про нас всем, кому это интересно», - так ответила УНИАН руководитель российского офиса Uber Евгения Шипова на вопрос о сроках запуска сервиса в нашей стране.

По ее словам, украинцы буквально засыпали российское представительство вопросами - пришлось даже завести номер украинского мобильного оператора.

«Я столько вопросов получаю от журналистов и просто восхищаюсь тем, как люди позитивно настроены», - подчеркнула Шипова.

Собственно, Uber к Украине проявлял интерес уже давно. Сообщения о возможном запуске сервиса гуляли в отечественных СМИ еще в 2014 году. За это время на инновационном сервисе активно пиарились украинские чиновники и политики. В частности, с представителями Uber проводило переговоры руководство Министерства инфраструктуры, а мер Киева Виталий Кличко заявлял, что столичные власти заинтересованы в таких проектах и будут способствовать запуску сервиса.

Но особое внимание к данной теме было, конечно, со стороны таксистов. Нежелание вступать в конкурентную борьбу с современными технологиями привело к обвинению властей в лоббизме иностранных компаний с миллиардным капиталом и горящим покрышкам на Крещатике.

Несмотря на то, что представители Uber до последнего отказываются называть дату запуска сервиса в Украине, по неофициальным данным, старт может быть дан уже в апреле.

Uber присматривается к Украине

Uber - международный онлайн-сервис для вызова такси, позволяющий пассажиру сделать заказ, оплатить поездку и отслеживать передвижение авто при помощи смартфона. Сервис заработал в 2009 году, и на сегодня действует в 68 странах и более чем в 400 городах мира.

О его запуске в Украине официально заговорили только в конце 2015 года, когда замминистра инфраструктуры Владимир Омелян заявил о переговорах с представителями компании.

«Вместе с Романом Хмилем (директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры – УНИАН) встретились с компанией Uber. Предметный разговор и полное взаимопонимание. Вопрос - "вам «шашечки» или ехать?" потеряет свою актуальность. Скоро», - написал тогда Омелян на своей странице Facebook.

Позже к теме запуска Uber в Украине подключились и киевские власти. В частности, мер Киева Виталий Кличко в ходе экономического форума в Давосе провел встречу с директором по взаимодействию с органами государственной власти в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Африки Uber Марком Макганом.

«Это - международная компания, которая быстро развивается и предоставляет онлайн-сервис во многих городах мира. Для пассажиров это - больше гарантий безопасности, поскольку сервис дает возможность выбирать авто, а также водителя - по рейтингу его профессионализма. Для работы бизнеса это - прозрачность и легальность, поскольку расчет за поездку исключительно безналичный и оплачивается картой. И это сделает работу такси прозрачной и легальной», - подчеркнул тогда Кличко.

Но главной и единственной силой, протестующей против работы Uber в Украине, являются таксисты. По их словам, запуск сервиса приведет к миллиардным убыткам для бюджета страны, тенизации рынка и повышению уровня риска для пассажиров.

Таксисты против

Желание таксистов воспрепятствовать появлению в Украине Uber столь огромное, что они даже решились на проведение митинга под стенами Киевской городской государственной администрации. Пару сотен автомобилей с «шашечками» и флагами практически перекрыли движение на Крещатике.

«От того, что Uber придет с программным обеспечением, которое и так есть в Киеве, больше хороших машин не станет, не станет больше профессиональных водителей. Этим надо заниматься. Машины надо покупать новые, водителя надо растить и контролировать», - так пояснил в ходе митинга, который прошел в конце февраля, позицию протестующих таксистов глава правления общественной организации «Украинская таксомоторная организация» Андрей Антонюк.

По его мнению, Uber не будет вкладывать капитальные инвестиции в Украину, формировать новые рабочие места и повышать качество пассажироперевозок.

Он также подчеркнул, что во многих европейских странах прошли акции протеста против Uber, или вовсе запретили сервис. А там, где он работает, регулярно слышно, что пассажира или изнасиловали, или ограбили.

При этом на вопрос, почему таксисты выступают против компании, ведущей прозрачный бизнес почти в 70 странах, Антонюк уклончиво ответил - к Uber претензий нет, боятся лишь за общее благо и хотят обратить внимание властей на проблемы украинского рынка такси.

«Суть акции в том, что за два года нет никаких реформ, одно пустозвонство. Удивительно что? Что появляется компания, пусть иностранная, пусть с большими деньгами, и чиновники разных уровней начинают ее лоббировать. Мы не против Uber, не против новых технологий, но мы - за равные условия» - сказал Антонюк.

Таксисты усомнились в правдивости сообщения о возможном выходе сервиса на рынок и пообещали за предоставление точной информации о запуске Uber выплатить вознаграждение в 10 тыс. грн. Но митинг под стенами КГГА, по словам Антонюка, ожидаемых результатов не дал.

Тем не менее, таксистов услышали сверху. Министерство инфраструктуры спустя месяц открестилось от обвинений таксистов - правительство не лоббирует Uber и к коммерческой деятельности компании никакого отношения не имеет.

«Министерство действительно провело встречу с этой компанией, в рамках которой Uber сообщила о своем намерении выйти на рынок Украины. Они подтвердили свою готовность работать исключительно в правовом поле Украины. Министерство предоставило информацию относительно рынка такси в Украине, нашу реальную позицию, наши подходы и видение ситуации, что мы готовим соответствующий законопроект, который находится в Верховной Раде. На этом мы попрощались и никакого отношения к коммерческой деятельности Uber не имеем», - заявил исполняющий обязанности министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече с таксистами в конце марта.

При этом аргументы таксистов об отсутствии прозрачного рынка в ведомстве услышали и начали проводить проверки перевозчиков.

Так, по информации Министерства инфраструктуры, Государственная служба по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) с 4 апреля 2016 года начала проверку пассажирских автоперевозчиков, а с водителями – проведение профилактических бесед. В целом, рейдовые проверки органами «Укртрансбезопасности» должны охватить 16 областей.

Урегулировать рынок

По словам руководства Мининфраструктуры, в Украине существует ряд проблем функционирования рынка такси - лицензирование этой деятельности, а также соблюдение прав пассажиров во время перевозок, в частности, их страхование.

Между тем, по данным таксистов, в Украине 99% рынка находятся в тени, и только 1% перевозчиков платят налоги. По словам Антонюка, за последние несколько лет налоговые поступления от предоставления услуг такси сократились почти в 1,5 раза - до 26 млн грн в 2015 году против 40 млн в 2013 году.

Глава дорожного департамента Мининфраструктуры Роман Хмиль на встрече с таксистами заявил, что правительство готово наладить прозрачную работу на рынке и дело за малым – принятием народными депутатами находящегося в Верховной Раде законопроекта.

«Сегодня мячик на поле Верховной Рады. Мы бы очень хотели довести этот законопроект до логического конца. Мы надеемся, что транспортный комитет Верховной Рады по результатам нашего заседания и с учетом нашего обращения к ним создаст рабочую группу, в которую можно будет привлечь представителей рынка и министерства. Важно, чтобы депутаты включились в этот процесс, потому что именно от них зависит, как быстро он (законопроект - УНИАН) будет проголосован», - сказал Хмиль.

Легализацию рынка поддержали и представители Uber. Как заявила Шипова, компания не намерена разрушить рынок, а наоборот - улучшить конкуренцию на нем.

«У нас нет задачи разрушить рынок перевозок. Наоборот - Uber значительно расширяет рынок, создавая дополнительный спрос на поездки со стороны пользователей. Это создает дополнительные экономические возможности для сотен водителей, то есть, возможность дополнительного легального заработка, - подчеркнула представитель компании. - Мы поддерживаем конкуренцию. Мы считаем, что она идет на пользу потребителю. Uber предоставляет доступный, надежный и безопасный способ перемещения по городу, и становится дополнением местной транспортной инфраструктуры».

Шипова также отметила, что Uber будет работать в Украине только с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имеющими все необходимые документы, в том числе, лицензии на пассажироперевозки.

«Uber - это технологическая платформа, которая соединяет пользователей и водителей. Uber в Украине будет работать только с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые будут иметь все необходимые документы для осуществления своей деятельности, в том числе лицензии», - добавила она.

Слово за пассажирами

«Извините, но сейчас свободной машины в вашем районе нет» - такой ответ достаточно часто приходится слышать тем, кто заказывает такси по телефону. Однако машина тут же находится, если клиент говорит, что готов накинуть сверх тарифа еще 30-40 грн.

Вообще диспетчерские службы такси уже давно выработали приемы взимания дополнительных сумм с клиентов. Для этого они предусмотрительно спрашивают, что находится в конечном пункте поездки. Если больница, то логично предположить, что клиент спешит и готов дополнительно профинансировать поездку. Еще хуже обстоят дела с заказом такси в ночное время. Не говоря уже о «высокой культуре» водителей, с чем сплошь и рядом сталкиваются пассажиры.

Неудивительно, что почти 70% киевлян оценили качество столичного такси от 1 до 3 баллов, и только 30% - признали работу таксистов на высоком уровне. Таковы данные исследования компании Active Group, проведенного в конце марта.

«Чем чаще человек пользуется такси, тем чаще он встречается с проблемами. Больше всего о них говорят те, кто является постоянным клиентом той или иной службы такси. Постоянные клиенты позитивно оценивают выход на рынок Uber», - прокомментировал результаты исследования основатель компании Active Group Андрей Еременко, добавив, что свыше 40% киевлян ожидают выхода на столичный рынок сервиса.

Будет правильно, если вопрос запуска Uber в Украине будут решать не таксисты, а пассажиры. Ведь только конкуренция может улучшить качество услуг и урегулировать цены.

Владислав Швец (УНИАН)