В Раде зарегистрировали законопроект об отмене импортной пошлины на б/у авто, кроме российских

Депутаты предлагают отменить 10% импортную пошлину на бывшие в употреблении автомобили, за исключением авто происхождением из страны-оккупанта (агрессора) по отношению к Украине, а также тех, которое могут ввозится с оккупированных территорий.

Соответствующий законопроект №4382 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной легковых автомобилей бывших в употреблении" зарегистрирован 12 апреля в Верховной Раде.

Инициаторами законопроекта выступили 15 народных депутатов.

"С целью создания предпосылок для уменьшения стоимости импортных легковых автомобилей, бывших в употреблении, и доступности их для приобретения гражданами Украины, законопроектом предлагается внести изменения в Таможенный кодекс Украины и освободить от налогообложения ввозной пошлиной импортируемые б/у легковые автомобили, за исключением тех, что происходят или ввозятся из страны-оккупанта (агрессора)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что проект закона не предусматривает дополнительных финансовых и материальных затрат, а потери от недопоступления ввозной пошлины будут компенсированы за счет увеличения объемов ввоза б/у автомобилей и, соответственно, увеличения поступлений акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли Украины, в также в Государственную фискальную службу с предложением разработать и внести в Верховную Раду проект закона об упразднении импортной пошлины на автомобили, бывшие в использовании.

12 апреля депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств (№3251), которым предполагается снижение акцизов на импорт бывших в употреблении автомобилей.