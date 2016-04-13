Оккупанты переносят открытие железнодорожного моста в аннексированный Крым - не укладываются в сроки

В ответ на запрос представитель Росавтодора заявил, что сроки были изменены, и железнодорожный сегмент не будет действовать до конца 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В заявлении российского ведомства ранее названные сроки были названы «предварительными», отмечается в сообщении.

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Так, в сообщении Росавтодора от 18 февраля 2015 года о подписании госконтракта на строительство моста говорилось: «Открытие автомобильного движения в рабочем режиме и начало временной эксплуатации построенной железнодорожной линии, согласно распоряжению Правительства РФ, должно состояться в декабре 2018 года, а ввод объекта в эксплуатацию и завершение государственного контракта намечены на 30.06.2019».

В полученном Reuters заявлении отмечается, что строительство железнодорожного моста требует больше времени и технически сложнее, чем возведение автомобильного моста, поскольку он должен выдерживать больший вес и быть оснащенным специальным сигнальным оборудованием.

«Из-за этого мостостроителям потребуется немного больше времени на возведение железнодорожного сегмента и движение поездов планируется начать до конца 2019 года», — сказано в ответе Росавтодора.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в России утвердили проект моста на территорию незаконно аннексированного Крыма, строительство планируют начать в сентябре.

Напомним, мост через Керченский пролив будет строить скандальный олигарх Ротенберг.