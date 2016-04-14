Европарламент разрешил делиться информацией об авиапассажирах
15:21, 14 апреля 2016Транспорт/Связь
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Европейский парламент принял законопроект, позволяющий авиакомпаниям стран Европейского союза делиться информацией о пассажирах, которая собирается в ходе бронирования билетов и регистрации.
Теперь страны ЕС в течение двух лет должны ратифицировать этот закон / rabstol.net
Проект закона в течение нескольких лет лоббировали различные организации по борьбе с терроризмом, передает Би-би-си. Они объясняют необходимость такого обмена тем, что это поможет им отслеживать все детали и подробности маршрутов подозрительных пассажиров.
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Вопрос о необходимости скорейшего принятия закона был поднят в ноябре 2015 года после нападений в Париже, когда три скоординированных группы боевиков совершили серию нападений, в результате которых погибли 130 человек, более 350 были ранены.
Теперь страны ЕС в течение двух лет должны ратифицировать этот закон.
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