Европарламент разрешил делиться информацией об авиапассажирах

Проект закона в течение нескольких лет лоббировали различные организации по борьбе с терроризмом, передает Би-би-си. Они объясняют необходимость такого обмена тем, что это поможет им отслеживать все детали и подробности маршрутов подозрительных пассажиров.

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Вопрос о необходимости скорейшего принятия закона был поднят в ноябре 2015 года после нападений в Париже, когда три скоординированных группы боевиков совершили серию нападений, в результате которых погибли 130 человек, более 350 были ранены.

Теперь страны ЕС в течение двух лет должны ратифицировать этот закон.