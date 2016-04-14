В "Укравтодоре" уже прикинули возможные потери Украины в ближайшие годы из-за плохих дорог

Потери Украины в 2016-2017 годах составят около 100-120 миллиардов гривень из-за плохого состояния автомобильных дорог страны, сеть которых насчитывает порядка 170 тысяч километров.

Такой прогноз озвучил журналистам заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Николай Березовский.

"По нашим расчетам, в 2016 и в 2017 году от 100 до 120 миллиардов гривень потеряет государство от неудовлетворительного состояния дорог", - сказал он.

По словам Березовского, наиболее критическое состояние дорожного покрытия на трассах Днепропетровск - Николаев, Николаев - Кировоград, Одесса - Рени, Стрый - Тернополь - Кировоград и других.

Он отметил, что состояние автомобильных дорог Украины на сегодняшний день катастрофическое, и 97% сети нуждается в капитальном и текущем ремонтах.

"Практически вся сеть, около 97% дорог, кроме тех, которые были восстановлены в последние годы за счет средств международных финансовых организаций, находятся в ужасном состоянии", - сказал Березовский.

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Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень. В госбюджете Украины на 2016 год предусмотрено увеличение финансирование на развитие и содержание дорог в два раза по сравнению с 2015 годом - до 6,57 миллиарда гривень.

По оценкам правительства, уровень финансирования дорожных работ за последние 10 лет составил 14-34% определенной экспертами минимально необходимой потребности на ремонт и содержание сети автомобильных дорог, тогда как ежегодно государство теряет около 30 миллиардов гривень ВВП из-за неудовлетворительного состояния автодорог.