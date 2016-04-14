"Укравтодор" не может привлекать внешнее финансирование на ремонт дорог

В "Укравтодоре" объясняют, что не смогут этого сделать, пока не будут израсходованы остатки ранее привлеченных под госгарантии в 2012-2013 годах кредитных средств международных финансовых организаций.

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"Укравтодор" на сегодня лишен возможности привлекать средства международных финансовых организаций. Пока мы не используем остатки ранее привлеченных средств, разговоры о привлечении новых средств не идут", - отметил директор департамента финансово-экономической работы организации Олег Загорняк.

Так, по его словам,"Укравтодор" располагает около 5,5 млрд грн кредитных средств международных финансовых организаций, привлеченных под госгарантии в 2012-2013 годах, из которых 1,2 млрд грн необходимо выплатить подрядчикам, а остальная сумма будет направлена на капитальный и текущий средний ремонт дорог.

"Самое интересное, что деньги на выплату задолженности перед подрядчиками в "Укравтодоре" есть - на счетах госагентства насчитывается около 5,5 млрд из взятых кредитов под государственные гарантии в 2012-2013 годы, но фактически их использовать невозможно, пока Министерство финансов не даст на это разрешение", - сказал он.

В целом, по словам Загорняка, долги "Укравтодора" на сегодняшний день составляют 43 млрд грн.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции заместитель главы "Укравтодора" Николай Березовский, ямочный ремонт дорог был начат не в срок, а начинается только сейчас по ряду причин, среди которых, в частности, несвоевременное поступление финансирования в связи с блокированием счетов облавтодоров в Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях подрядчиками, с которыми госагентство не рассчиталось за выполненные ранее дорожные работы.

"В этом году мы, к сожалению, не смогли оперативно и в сроки приступить к ликвидации ямочности на дорогах, и только сейчас начинаем ремонт, 5 дней назад мы получили деньги, которые пошли на области", - сказал Березовский.

Он также сообщил, что "Укравтодор" ведет переговоры с подрядчиками относительно реструктуризации задолженности за выполненные работы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Министерство инфраструктуры подчеркивало, что рассматривает в качестве основного источника финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог страны на 2016 год средства от международных финансовых организаций.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. В госбюджете Украины на 2016 год предусмотрено увеличение финансирование на развитие и содержание дорог в два раза по сравнению с 2015 годом - до 6,57 млрд грн.