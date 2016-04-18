В Иран впервые за 8 лет прибыл пассажирский самолет из Франции

Это стало возможным после вступления в силу ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами, передает Би-би-си.

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Прямое авиасообщение между Ираном и Францией было прервано в 2008 году, после введения санкций из-за ядерной программы Тегерана.

Спустя 8 лет первым рейсом в Тегеран отправились французский министр транспорта Ален Видали и 15 французских бизнесменов.

Возобновление авиасообщения ранее вызвало споры во Франции, поскольку Air France призвала бортпроводниц покрывать волосы и голову платком в Иране в соответствии с местными законами.

В итоге авиакомпания разрешила стюардессам, которые не хотят покрывать голову, отказываться от рейсов в Иран.

14 июля в Вене Иран и страны "шестерки" (5 постоянных членов Совбеза ООН - США, Франция, Великобритания, Китай, Россия и Германия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана. Тегеран согласился избавиться от 98% имеющегося у него ядерного топлива.