Из-за торговой агрессии России украинский экспорт в Среднюю Азию упал почти вдвое

Продолжение торговой агрессии России в отношении Украины выходит за рамки двухсторонних отношений между странами и приводит к сокращению торговли между десятками стран Европы и Азии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Продолжение агрессии России, которая каждый месяц приобретает новые вариации, уже давно вышло за пределы двусторонних отношений между Украиной и Россией. Необъяснимые с логической точки зрения и неоправданные действия России направлены на ограничение международного транзита, в первую очередь украинских товаров, создают предпосылки для сокращения торговых потоков между десятками стран Европы и Азии", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономразвития отметили, что торговые ограничения увеличили стоимость грузоперевозок в Казахстан на 30%.

Согласно сообщению, Россия также требует соблюдения искусственных средств контроля за передвижением транспортных средств с транзитными товарами в виде полицейского конвоя стоимостью 350 долларов с автомобиля. При этом уже в самое ближайшее время начнет действовать механизм пломбирования с применением навигационной системы ГЛОНАСС со стоимостью разовой пломбы 500 долларов с автомобиля.

Продление традиционных маршрутов транзита между Украиной и Казахстаном на дополнительных 900 километров привело к увеличению времени транспортировки товаров, что на сегодняшний день исключает экспорт к крупнейшему партнеру Украины в Средней Азии ряда украинских товаров, которые имеют короткий срок потребления.

В результате торговых ограничений сокращение экспорта украинских товаров в страны Кавказа и Средней Азии за первый квартал 2016 года составило в среднем 48%, а с отдельными странами достигло показателя 70%.

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Как сообщал УНИАН, требование Украины в рамках Всемирной торговой организации о немедленном устранении торговых ограничений и разблокировке транзита со стороны России поддержали 8 членов "Большой двадцатки", среди которых Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея.

Министерство экономического развития и торговли Украины изучает ситуацию относительно препятствий, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, везущие свои товары в страны Азии и Кавказа через Российскую Федерацию.

В феврале текущего года Украина и Россия заблокировали взаимный транзит грузовых автомобилей в рамках общих санкционных действий, имеющих взаимный характер. Вместе с тем, с 25 февраля - в результате проведенных переговоров - транзит был возобновлен. Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предполагают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.