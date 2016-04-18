В Европе продолжают расти продажи легковых автомобилей

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков Исландии, Норвегии и Швейцарии, за три месяца текущего года продажи выросли на 8,1% - до 3,9 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, в марте продажи авто увеличились на 6% - до 1,7 млн единиц, рост продаж продолжился 31-й месяц подряд. При этом почти все основные европейские рынки продемонстрировали позитивную динамику. Продажи в Италии выросли на 17,4%, Франции – на 7,5% и Великобритании – на 5,3%, в Испании и Германии продажи незначительно сократились - на 0,7% и 0,04% соответственно.

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Среди европейских стран лидером по количеству проданных в марте автомобилей традиционно стали Великобритания с результатом 518 тыс. авто, Германия - 322 тыс., Франция - 211 тыс. и Италия - 190 тыс.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года сократилась до 22,2% с 23%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 2,6% – до 377 тыс. автомобилей. При этом, из всех входящих в концерн брендов продажи упали только у Volkswagen - 1,6%. Продажи Audi выросли на 8,5%, Skoda - на 8% и Porsche - на 1% и Seat - на 0,8%.

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Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в марте увеличил продажи на 1,4% - до 167 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась - до 9,8%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, также увеличила продажи в марте – на 8,9%, до 157 тыс. авто, доля компании выросла до 9,2% с 9%.

Увеличили продажи также компании Ford – на 0,8%, BMW – на 15,3%, FCA – на 14%, Daimler – на 11,6% (в том числе бренд Mercedes – на 10,3% и Smart – на 22,9%), Opel Group – на 6,1%.

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Продажи японских автопроизводителей Toyota и Mazda в Европе увеличились в прошлом месяце, соответственно, на 4,2% и 15%, а Nissan упали на 3,6%. Корейская компания Kia показала рост на 12,1%, тогда как Hyundai сократила продажи 1,2%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-феврале выросли на 10,1% - до 2,118 млн штук.