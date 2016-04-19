Кабмин завтра может назначить новых руководителей "Укрзализныци" и "Укрпочты"

Кабинет министров Украины на своем заседании 20 апреля может назначить отобранных в результате конкурса кандидатов на должности директоров государственной компании «Укрпочта» Игоря Смилянского и публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» Войцеха Балчуна, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с журналистами.

«Завтра эти назначения, я надеюсь, произойдут по «Укрзализныце» и «Укрпочте», - сказал министр.

По словам Омеляна, Балчун может приступить к выполнению обязанностей руководителя «Укрзализныци» с 15 мая.

Глава Мининфраструктуры также сообщил, что прозрачное назначение руководителей "Укрпочты" и "Укрзализныци" было одним из ключевых условий, которые он озвучивал при вступлении в должность. Кроме того, одними из условий были поддержка начатых реформ, отсутствие политического давления и автономность в принятии решений.

"Назначение руководителей «Укрзализныци» и «Укрпочты» было одним из ключевых требований моего согласия быть на этой должности. На этом этапе я счастлив, что политическая воля есть, и я надеюсь, что завтра эти новые руководители будут назначены Кабмином. ... Я понимаю, что меня не высадили на пляж Мальдив, на самом деле мы находимся в холодном океане, рядом акулы, а у тебя всего-навсего какой-то фонарик в руках", - сказал Омелян, добавив, что пообещал потенциальным кандидатам на руководящие посты в "Укрпочте" и в "Укрзализныце" полную поддержку и взаимодействие.

Как сообщал УНИАН, ранее комитет по назначению руководителей особо важных предприятий при Минэкономразвития выбрал на должность руководителя государственной компании «Укрпочта» Игоря Смилянского, который имеет профессиональный опыт более 17 лет в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, в том числе в ведущих мировых консалтинговых компаниях. Сейчас работает в Нью-Йорке (США), имеет опыт работы в Украине и других странах мира.

Всего на должность главы «Укрпочты» претендовало 50 кандидатов.

12 апреля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус сообщил, что комитет при Минэкономразвития выбрал на должность председателя правления "Укрзализныци" поляка Войцеха Балчуна из 31 кандидата, подавшего заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе участвовало восемь иностранцев.

Читайте такжеАбромавичус назвал зарплаты новых глав "Укрзализныци" и "Электротяжмаша"

Балчун в 2008-2013 годах был главой правления железнодорожной компании Польши PKP Cargo, которая на тот момент переживала реструктуризацию. Польские СМИ отмечают, что именно Балчун трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию. Благодаря ему в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

В апреле 2012 года Балчуна назначили председателем правления польской авиакомпании LOT. Параллельно занимал должность вице-президента ассоциации работодателей Польши. Кроме того, он лидер и гитарист рок-группы Chemia.