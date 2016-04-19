Пивоварский стал советником нынешнего главы Мининфраструктуры Омеляна

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на добровольных началах стал советником новоназначенного главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщил Пивоварский в ходе встречи с журналистами во вторник, 19 апреля.

"Вчера получил удостоверение", - сказал он.

По словам Пивоварского, несмотря на то, что он уже ушел из министерства, он намерен продолжить работать с Еврокомиссией для продвижения идеи создания фонда для выплаты рыночных зарплат чиновникам.

"За неделю до того, как я ушел из министерства, мы обсуждали этот вопрос с Еврокомиссией и возможность того, чтобы это был пилотный проект в Мининфраструктуры. Это было одним из моих личных KPI (ключевых показателей эффективности - УНИАН), которое я не выполнил, а я не привык не выполнять KPI", - сказал Пивоварский.

Он также сообщил, что намерен вернуться работать в частный бизнес в Украине.

"Это будет точно в Украине, возможно, управление предприятием или инвестициями. Политику я не рассматриваю в принципе, исполнительную власть и госпредприятия тоже не рассматриваю", - добавил Пивоварский.

В свою очередь новый министр Омелян сообщил, что в течение недели намерен сформировать эффективную команду для дальнейшей работы.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада Украины обновила состав Кабинета министров. В частности, министром инфраструктуры Украины стал Владимир Омелян, который с декабря 2014 года занимал должность заместителя главы Мининфраструктуры - руководителя аппарата, а до этого был руководителем Службы министра Кабинета министров Украины.

Омелян сменил на данном посту Андрея Пивоварского, возглавлявшего до назначения на пост главы Мининфраструктуры крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум".