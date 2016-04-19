Китай вышел в лидеры по объему грузоперевозок из Украины

Китай на данный момент занимает первое место по объему экспортных грузоперевозок из Украины, а в 2015 году объем грузоперевозок между странами увеличился на 11% - до 25,5 миллиона тонн.

Соответствующая информация содержится в опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли докладе Украины в рамках пересмотра торговой политики страны во Всемирной торговой организации.

"В 2015 году объем грузоперевозок между Украиной и Китаем составил 25,48 миллиона тонн, что на 11% больше, чем в 2014 году, а сегодня Китай занимает первое место по объему экспортных грузоперевозок из Украины", - говорится в докладе.

Кроме того, в докладе отмечается, что запуск контейнерных грузоперевозок в рамках китайского транзитного проекта "Шелковый путь" позволит значительно нарастить объем экспорта из Украины в Азию.

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Как сообщал УНИАН, по словам исполнительного директора Китайской торговой ассоциации Руслана Осипенко, Украина может воспользоваться финансированием китайского Фонда Шелкового пути, а также Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для наращивания экспорта через реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отмечал, что Украина и Китай в рамках межправительственной комиссии разработают дорожную карту реализации совместных инфраструктурных проектов, раскрывающих транзитный потенциал нашей страны.

По результатам января-февраля 2016 года доля России в украинском экспорте составила 7,9%, а Китая - 6,9%.

По итогам 2015 года экспорт в Россию составил 12,7% от общего экспорта, в Китай - 6,3%.