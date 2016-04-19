Министр инфраструктуры недоволен составом правления "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян недоволен нынешним составом правления созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", и считает, что этот состав нуждается в пересмотре.

"Нет, недоволен, надеюсь, что будет (пересмотрен состав правления компании - УНИАН). У нас есть четкая договоренность с новым руководителем "Укрзализныци" (отобранный в апреле в ходе конкурса кандидат на должность главы правления "Укрзализныци" поляк Войцех Балчун - УНИАН), что он до трех месяцев максимум работает с нынешним составом правления, потом мы с ним отдельно проговорим личные качества каждого члена правления и совместно примем решение, могут ли они продолжить работу как члены правления или их нужно заменить на какую-то другую личность", - сообщил Омелян журналистам, подчеркнув, что не видит никакой проблемы со сменой кадров и "если человек неэффективный, то его нужно менять немедленно".

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Как сообщал УНИАН, 30 марта на своем заседании Кабинет министров Украины утвердил контракты членов правления "Укрзализныци" сроком на 6 месяцев, а также уволил и вывел из состава правления исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Александра Завгороднего, назначив вместо него исполняющим обязанности одного из членов правления компании Евгения Кравцова. Загородний занимал данную должность с июля 2015 года.

12 апреля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус сообщил, что комитет при Минэкономразвития выбрал на должность председателя правления "Укрзализныци" реформатора польских железных дорог Войцеха Балчуна из 31 кандидата, подавшего заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе участвовало восемь иностранцев.

7 октября 2015 года Кабинет министров Украины утвердил состав правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога". В состав правления компании вошли: директор по корпоративному управлению и мотивации персонала "Укрзализныци" Оксана Марина, директор по инфраструктуре "Укрзализныци" Сергей Михальчук, а также директор по реформированию, правовой и имущественной политике ведомства Евгений Кравцов. Кроме них, после получения разрешения на трудоустройство в состав правления вошел немецкий специалист, советник министра инфраструктуры Украины по вопросам реформирования железнодорожного транспорта Штефан Хофсаес.