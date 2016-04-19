Министр инфраструктуры недоволен составом правления "Укрзализныци"
Омелян отметил, что не видит никакой проблемы со сменой кадров в ведомстве и "если человек неэффективный, то его нужно менять немедленно".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян недоволен нынешним составом правления созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", и считает, что этот состав нуждается в пересмотре.
"Нет, недоволен, надеюсь, что будет (пересмотрен состав правления компании - УНИАН). У нас есть четкая договоренность с новым руководителем "Укрзализныци" (отобранный в апреле в ходе конкурса кандидат на должность главы правления "Укрзализныци" поляк Войцех Балчун - УНИАН), что он до трех месяцев максимум работает с нынешним составом правления, потом мы с ним отдельно проговорим личные качества каждого члена правления и совместно примем решение, могут ли они продолжить работу как члены правления или их нужно заменить на какую-то другую личность", - сообщил Омелян журналистам, подчеркнув, что не видит никакой проблемы со сменой кадров и "если человек неэффективный, то его нужно менять немедленно".
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Как сообщал УНИАН, 30 марта на своем заседании Кабинет министров Украины утвердил контракты членов правления "Укрзализныци" сроком на 6 месяцев, а также уволил и вывел из состава правления исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Александра Завгороднего, назначив вместо него исполняющим обязанности одного из членов правления компании Евгения Кравцова. Загородний занимал данную должность с июля 2015 года.
12 апреля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус сообщил, что комитет при Минэкономразвития выбрал на должность председателя правления "Укрзализныци" реформатора польских железных дорог Войцеха Балчуна из 31 кандидата, подавшего заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе участвовало восемь иностранцев.
7 октября 2015 года Кабинет министров Украины утвердил состав правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога". В состав правления компании вошли: директор по корпоративному управлению и мотивации персонала "Укрзализныци" Оксана Марина, директор по инфраструктуре "Укрзализныци" Сергей Михальчук, а также директор по реформированию, правовой и имущественной политике ведомства Евгений Кравцов. Кроме них, после получения разрешения на трудоустройство в состав правления вошел немецкий специалист, советник министра инфраструктуры Украины по вопросам реформирования железнодорожного транспорта Штефан Хофсаес.