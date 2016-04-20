"Укрзализныця" уволила руководителя пассажирских перевозок из-за нареканий СМИ на плохой сервис

Правление государственного акционерного общества «Укрзализныця» приняло решение прекратить полномочия Игоря Бреуса на должности и.о. директора по пассажирским перевозкам и сервису, говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

«Поводом для такого решения стала распространенная СМИ информация о крайне неудовлетворительной ситуации по организации работы в пассажирском секторе железнодорожного транспорта, - сообщили в госхолдинге. - «Укрзализныця» позиционирует себя как перевозчик, который стремится усовершенствовать качество и сервис, очиститься от любых проявлений коррупции или бездействия должностных лиц. На руководящих должностях менеджмент компании хочет видеть ответственных, профессиональных, добросовестных и активных управленцев, которые эффективно налаживают производственные процессы и искореняют такие случаи, которые бросают тень на работу компании, подрывают доверие к начатым реформам».

В «Укрзализныце» напомнили, что в компании идет конкурсный отбор руководителей филиалов и различных направлений работы отрасли. «Так же прозрачно будет избран новый руководитель, который в дальнейшем будет курировать направление пассажирских перевозок и сервиса», - сообщили в компании. Согласно информации, Бреус занимал свою должность с декабря 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля Номинационный комитет при Минэкономразвития по итогам проведенного конкурсного отбора принял решение рекомендовать поляка Войцеха Бальчуна на должность главы «Укрзализныци». Как ожидается, назначение Бальчуна состоится уже сегодня, 20 апреля, и будет оформлено соответствующим решением правительства. Бальчун сможет приступить к работе уже с 15 мая.